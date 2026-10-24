Crvena zvezda (©MN Press)
KRAJ: Igokea - Crvena zvezda 80:81
Najnovije vesti
sub. 24.10.26. | 17:43
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Laktaša
ABA liga, Grupa A, 5. kolo
IGOKEA - CRVENA ZVEZDA 80:81
/36:20, 14:13, 10:24, 20:24/
Dvorana: Sportska dvorana Laktaši
Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Igor Janjušević
Igokea: Stefanović 18, Armotrading 1, Paunović 2, Lazić 6, Delalić 12, Pier-Luis 14, Antunović, Pen 10, Kovačević, 8 Topolović 2, Hrštić, Manojlović 7.
Crvena zvezda: Motli 8 (6sk), Džons 2, Batler 15, Davidovac 4, Karter 18 (7/9 za dva), Dobrić 12 (4sk, 3 as), Izundu 2, Đurišić 2, Medarević, Odželej 5, Kremer 3, Moneke 10 (7sk).
Komentari / Podeli vest
IgokeaKK Crvena zvezdaUŽIVOABA liga
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
subota | 24.10.2026.
nedelja | 25.10.2026.
ponedeljak | 26.10.2026.