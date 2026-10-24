PAO šutirao za tri 1/11, mučio se 30 minuta, pa pregazio rivala

Zadržao je Panatinaikos maksimalan učinak u grčkom prvenstvu, ali je do četvrte pobede stigao mnogo teže nego što se očekivalo. Otpor Kadicasa u Atini slomljen je tek u četvrtoj četvrtini, za 78:64 u korist ekipe Željka Obradovića. Po deonicama - 15:19, 12:24, 19:17, 28:8.

Očajno prvo poluvreme je iza Zelenih, koji su pred kraj druge četvrtine gubili i sa 11 poena razlike (28:39) od rivala kojem je ovo bio drugi uzastopni poraz posle dve vezane pobede. Primera radi, domaćini su na veliki odmor otišli sa samo jednom pogođenom trojkom iz 11 pokušaja, dok su za dva šutirali 9/19.