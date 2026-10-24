PAO šutirao za tri 1/11, mučio se 30 minuta, pa pregazio rivala
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Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 20:16
Jabusele predvodio saigrače do pobede nad Kardicasom koji je imao i +11 u Atini
Zadržao je Panatinaikos maksimalan učinak u grčkom prvenstvu, ali je do četvrte pobede stigao mnogo teže nego što se očekivalo. Otpor Kadicasa u Atini slomljen je tek u četvrtoj četvrtini, za 78:64 u korist ekipe Željka Obradovića. Po deonicama - 15:19, 12:24, 19:17, 28:8.
Očajno prvo poluvreme je iza Zelenih, koji su pred kraj druge četvrtine gubili i sa 11 poena razlike (28:39) od rivala kojem je ovo bio drugi uzastopni poraz posle dve vezane pobede. Primera radi, domaćini su na veliki odmor otišli sa samo jednom pogođenom trojkom iz 11 pokušaja, dok su za dva šutirali 9/19.
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Po povratku sa pauze, Obradovićevi izabranici su podesili nišanske sprave, a predvodio ih je Geršon Jabusele. Francuz je meč završio sa 22 poena i 8 skokova, a dvocifreni u pobedničkom timu bili su još samo Kendrik Nan (12 poena) i Isak Bonga (10p, 8sk). Što se tiče šuta, procenat je popravljen na 54,3 odsto za dva (19/35), a 26,9 odsto za tri (7/26).
Ovaj meč bio je uvertira Panatinaikosu za duplo kolo Evrolige, pa je Obradović i rasporedio minutažu vodećim igračima. Najviše je na terenu proveo Najdžel Hejs (5p) sa 26 i po minuta.
Naredni rivali Atinjanima biće Olimpija Milano, u utorak kod kuće, pa u petak igraju u Istanbulu protiv Efesa.