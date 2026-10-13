(©MNPress)
(©MNPress)

KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

uto. 13.10.26. | 19:39

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EVROLIGA, 5. KOLO

PARTIZAN - PANATINAIKOS 55:72
/16:16, 12:19, 8:20, 19:17/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Emilio Perez, Manuel Atard, Gentian Cici

Partizan Mozzart Bet: Olman 3, Džons 8, Vildoza 5, Tompson 3, Tanasković 2, Stivens 8+6sk, Hejs 10, Lakić 3, Džekiri 9+7, Pajola 4, Lovernj, Si

Panatinaikos: Kalajcakis 2, Fransisko 8+5as, Badio 9, Hejs Dejvis 14, Rogavopulos 3, Grant 5, Lesor 4+9sk, Jabusele 7+5sk, Ernangomez 10, Mitoglu 2, Mancukas 2, Fal 6+7sk

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