Olise 'isključio' Bajernovu mašinu kad je počela da melje i upropastio derbi sledećeg kola LŠ (VIDEO)
Vreme čitanja: 18min | uto. 13.10.26. | 23:17
Veliki bod uzeo Viking protiv jednog od najvećih favorita za osvajanje 'ušatog'
Bajern se ponovo okliznuo. I to tamo gde nije smeo. Na severu Evrope, u Stavangeru, uzeo je samo bod - 3:3. Tako posle Šalke i Augzburga (u Bundesligi) bodom protiv jednog ode najboljih timova Evrope može da se pohvali i Viking.
Ozbiljne muke imali su Nemci protiv norveškog šampiona, gubili posle prvih 45 minuta sa 0:2, da bi u nastavku Hari Kejn nagazio papučicu gasa 'do daske' i uspeo da iskreira veliki preokret. Skoro sve sam odradio je glavni kandidat za Zlatnu loptu ove godine; postigao dva gola, izjednačio rezultat, pa onda genijalno ubacio u šesnaesterac za Konrada Lajmera, koji će kao na tacni poslužiti Luisa Dijaza za 3:2.
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Delovalo je u tim trenucima da Bajern režira po starom dobrom germanskom scenariju, da neće samo okrenuti, nego da će potpuno dotući rivala, međutim nepromišljeni potez Majkla Olisea u 73. minutu još jednom je promenio momentum. Francuski superstar i po mnogima trenutno najbolji igrač sveta zaradio je isključenje zbog nesportskog ponašanja. Ohrabreni Viking krenuo na sve ili ništa, navalio na gol moćnog protivnika, kog će u jednoj situaciji sačuvarti Jonas Urbig, ali u drugoj neće imati šansu.
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Zahvaljujući MOZZART RELAX-u ko je igrao keca na Viking
prošao je kvotu 14,0, iako Norvežani nisu pobedili!
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Igrao se 90. minutu kada je Herman Haugen na centaršut hrvatskog veziste Zlatka Tripića gađao glavom uz samu stativu i pogodio za konačnih 3:3.
Možda i više od dva izgubljena boda Vensana Kompani brine to što u narednom kolu neće imati na raspolaganju Majkla Olisea, jer u Minhen 21. oktobra dolazi Arsenal, a dobro je poznato da je u pitanju dužnik iz prošle sezone.
Do reprezentativne pauze sredinom novembra Bajern mora da odigra još sedam utakmica na svaka tri ili četiri dana (između ostalog, pored Arsenala, tu su i dueli sa Atletikom u Ligi šampiona, zatim sa Dortmundom i RB Lajpcigom u Bundesligi), pa ne čudi što je Kompani rešio da malo promeša karte u Stavangeru. Ostavio je Belgijanac na klupi svog najboljeg štopera Dajoa Upamekana, šansu pre Alfonsa Dejvisa dao Natanijelu Braunu, zatim Tomu Bišofu umesto Aleksandra Pavlovića.
Posle duže vremena u startnoj postavi našao se mlađani Lenart Karl, dok je na Manuel Nojer posle vrlo lošeg izdanja u Augzburgu mesto pred golom prepustio pomenutom Urbigu. Prema izveštajima iz Nemačke veteran se požalio na lakšu povredu, no i da nije do toga, spekulisalo se kako bi mladi stručnjak mogao da rotira čuvare mreže - baš zbog Nojerove loše forme.
Svestan tehničke inferiornosti Viking se opredelio da igra na kontru. U potpunosti je prepustio loptu Bajernu - na momente ona je bila u nogama gostiju i celih 80 odsto - ali to nije značilo da se predao. Prvo sjajan skok posle kornera u 2. minutu, onda kontra u 38, i na semaforu smo imali rezultat u koji nije bilo lako poverovati.
Morao je sastav iz Minhena da pritisne još jače u nastavku, a znao je kako ubitačan protiv udar domaćin ima. Ipak, ulaskom Upamekana, daleko bržeg štopera od Jonatana Ta, odnosno Alfonsa Dejvisa (umesto Brauna), čija brzina je takođe od dragocene vrednosti kad treba braniti kontranapad, Kompani je uspeo da stavi pod kontrolu nezgodne Norvežane.
Za 1:2 Hari Kejn uspešno je realzovao penal, za 2:2 dobro je skočio na petercu, posle ubacivanja Kimiha, za 2:3 Englez je osmislio najlepšu akciju na utakmici. I taman kad su Bavarci počeli da melju, Olise je 'isključio mašinu'.
U razmaku od tri sekunde uspeo je da zaradi dva žuta kartona. Prvi zbog povlačenja rivala, pa onda zbog bacanja lopte u lice protivniku...
Prilikom izjednačujućeg gola Vikinga u poslednjim trenucima meča Jozua Kimih ostao je na zemlji, žalio se da je dobio žestok udarac na sredini terena dok se borio za loptu, VAR je situaciju proverio, ali odlučeno je da pogodak za 3:3 bude priznat.
Tako je u Stavanegru moglo da počne veliko slavlje.
U Lajpcigu minimalac domaćina protiv PSV Ajndhovena (1:0), koji je značajno popustio u drugom poluvremenu. Što možda i ne čudi. Ivan Perišić promašio je penal u 19. minutu, te nema sumnje da je to značajno uticalo na Holanđane na psihološkom planu.
Gol za velika tri boda Saksonaca delo je Brajana Grude 15 minuta pre kraja.
Srpski reprezentativac Andrija Maksimović čitav meč presedeo je na klupi.
LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)
18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)
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21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
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