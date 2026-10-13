Penjaroja nije hteo o suđenju: Željko je legenda; ne može da se pobedi bez šuta

O trećoj četvrtini i lošoj igri crno-belih u ovom periodu.

"Verovatno je uticalo sve to, pogotovo tri loša minuta u četvrtini. Promašili smo neke zicere i šuteve za tri i iz otvorenih pozicija. Zatim, smo nastavili da promašujemo i utakmica je jednostavno bila gotova. Jesam, ali smo želeli da pobedimo i to je očito. Iza nas su dve teške utakmice, sada protiv tima sa najboljom formom. Sledi Fenerbahče koji je konkurent za fajnal-for, ali dobro. Tri pobede i dva poraza, nije loše, ali može bolje".

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Koji je način da se poprave šutevi i kako se komentariše suđenje.

"Ne, nemam bilo kakav odgovor za suđenje. Jasno je da smo u psolednje dve utakmice imale 15 posto šuta za tri poena. U današnjoj košarci jako je teško pobediti. Moramo da nađemo način kako da nastavimo".

Podelio je Penjaroja detalje razgovora sa Željkom Obradovićem.

"Razgovor je bio normalan, on je poželeo sve najbolje Partizanu. Imam veliko poštovanje za Željka, on je legenda i jedan od najvažnijih trenera. U ovom momentu je trener jednog od najvažnijih timova o Evroligi".