Penjaroja nije hteo o suđenju: Željko je legenda; ne može da se pobedi bez šuta
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 23:25
"Verovatno je uticalo sve to, pogotovo tri loša minuta u četvrtini. Promašili smo neke zicere i šuteve za tri i iz otvorenih pozicija. Zatim, smo nastavili da promašujemo i utakmica je jednostavno bila gotova"
Težak poraz pretrpeo je Partizan Mozzart Bet od ekipe Panatinaikosa.
Ovo je možda i najlošija utakmica za izabranike Đoana Penjaroje, pogotovo kada je reč o defanzivi
"Prvo čestitam Panatianikosu. Atmosfera je bila neverovatna. Smatram da je veoma teško pobediti protiv ovakvog tima ako ne igrate dobro na obe strane. Zadovoljniji sam poslom u odbrani, osim ona loša tri minuta u trećoj četvrtini. U dva-tri minuta smo primali 11 poena, a u ostatku 17. Međutim, teško je da se nadmećete sa timom kao što je Panatianikos ako ne šutirate dobro za dva i tri".
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O trećoj četvrtini i lošoj igri crno-belih u ovom periodu.
"Verovatno je uticalo sve to, pogotovo tri loša minuta u četvrtini. Promašili smo neke zicere i šuteve za tri i iz otvorenih pozicija. Zatim, smo nastavili da promašujemo i utakmica je jednostavno bila gotova. Jesam, ali smo želeli da pobedimo i to je očito. Iza nas su dve teške utakmice, sada protiv tima sa najboljom formom. Sledi Fenerbahče koji je konkurent za fajnal-for, ali dobro. Tri pobede i dva poraza, nije loše, ali može bolje".
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Koji je način da se poprave šutevi i kako se komentariše suđenje.
"Ne, nemam bilo kakav odgovor za suđenje. Jasno je da smo u psolednje dve utakmice imale 15 posto šuta za tri poena. U današnjoj košarci jako je teško pobediti. Moramo da nađemo način kako da nastavimo".
Podelio je Penjaroja detalje razgovora sa Željkom Obradovićem.
"Razgovor je bio normalan, on je poželeo sve najbolje Partizanu. Imam veliko poštovanje za Željka, on je legenda i jedan od najvažnijih trenera. U ovom momentu je trener jednog od najvažnijih timova o Evroligi".
Pričao je Španac i o nadolazećem periodu.
"Ova Evroliga je posle pobede ili poraza, pogotovo kada je duplo kolo, nešto što može da se samo prespava i odmah se ide dalje. Sledi Fenerbahče koji ima odličnog trenera i veliki roster. Međutim, moramo da se nadmećemo. Mislim da smo danas odigrali solidnu odbranu protiv odličnog tima. Kada je reč o derbiju, to je još predaleko. Imao Fenerbahče, Bosnu i mnogo prostora za vežbu. Sada sledi odmor, pa priprema za Fenerbahče, pa utakmica, pa priprema za Bosnu, pa utakmica i tek onda derbi".
Kako pomoći Karliku Džonsu, jer je evidentno pod pritiskom?
"Jasno je da je on naš najvažniji igrač u uvodnim rundama Evrolige. Panatianikos je odlučio da ga iskontroliše. Branku Badio i ostali su odigrlai odličnu odbranu na njemu. Moraćemo da se adaptiramo, naučimo i igramo bolje narednu utakmicu", zaključio je šef struke crno-belih.