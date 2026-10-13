Lesor: Igrati ovde je posebno; Jabusele ne razume šta su mu skandirali, ali mogu da mu prevedem

Pored Francuza, navijači su pozdravili i Željka Obradovića, kao i Isaka Bongu, a na terenu je bio i u Beogradu omraženi Geršon Jabusele.

"Danas su tu bili i Bonga, trener, a i Jabusele, tako da nije sav fokus bio na meni. Ipak, uvek je lepo kada izađeš na teren i čuješ navijače kako skandiraju tvoje ime, iako igraš za protivnički tim. Sediš na klupi, a oni te dozivaju, traže fotografije. Nije lako ostati potpuno koncentrisan na utakmicu. Ipak, kao tim smo večeras odradili dobar posao i sada se okrećemo narednom meču".

Zanimljiv je bio i susret Geršona Jabuselea sa Grobarima, među kojima francuski košarkaš nije naročito omiljen još od četvrtfinalne serije Partizana i Real Madrida u Evroligi. Upravo je Jabusele bio jedan od glavnih aktera tuče koja je promenila tok serije, i to u poslednjoj sezoni u kojoj je Lesor nosio dres Parnog valjka. Francuz je zato upitan da li njegov sunarodnik zna šta su mu navijači skandirali sa tribina.

"Ne verujem da zna, ali ako bude želeo da sazna, prevešću mu".

Panatinaikos je sezonu otvorio ubedljivim partijama, ali francuski centar smatra da ekipa još nije pokazala svoj maksimum, bez obzira na velike razlike kojima završava pojedine utakmice.

"Mi idemo utakmicu po utakmicu. Ne mislim da imamo osećaj da uništavamo protivnike. Izlazimo na teren sa željom da odradimo svoj posao i ispunimo ono što trener traži od nas. Na semaforu razlika možda izgleda velika, ali još nemamo osećaj da igramo najbolju košarku. Imamo mnogo prostora za napredak i pokušaćemo da postanemo najbolja verzija sebe".