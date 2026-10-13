Lesor: Igrati ovde je posebno; Jabusele ne razume šta su mu skandirali, ali mogu da mu prevedem
Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 23:34
Francuski centar nakon pobede govorio je o povratku u Beograd, atmosferi u Areni i ponovnoj saradnji sa Željkom Obradovićem
Povratak u Beograd za Matijasa Lesora nikada neće biti obična utakmica. Francuski centar ponovo je osetio ljubav navijača Partizana, ovoga puta u dresu Panatinaikosa. Ipak, uprkos posebnoj atmosferi, uspeo je da ostane koncentrisan na parket i pomogne svom timu da dođe do pobede.
Ljubimac Grobara istakao je koliko mu znači svaki dolazak u Beograd, posebno kada sa tribina čuje svoje ime.
"Emotivno, kao i uvek. Ovo mesto će zauvek biti posebno za mene. Večeras sam pokušao da se fokusiram na utakmicu i pomognem ekipi da dođe do pobede, što smo i uspeli. Ipak, igrati pred ovakvom publikom, u ovoj dvorani, za mene je nešto posebno".
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Pored Francuza, navijači su pozdravili i Željka Obradovića, kao i Isaka Bongu, a na terenu je bio i u Beogradu omraženi Geršon Jabusele.
"Danas su tu bili i Bonga, trener, a i Jabusele, tako da nije sav fokus bio na meni. Ipak, uvek je lepo kada izađeš na teren i čuješ navijače kako skandiraju tvoje ime, iako igraš za protivnički tim. Sediš na klupi, a oni te dozivaju, traže fotografije. Nije lako ostati potpuno koncentrisan na utakmicu. Ipak, kao tim smo večeras odradili dobar posao i sada se okrećemo narednom meču".
Zanimljiv je bio i susret Geršona Jabuselea sa Grobarima, među kojima francuski košarkaš nije naročito omiljen još od četvrtfinalne serije Partizana i Real Madrida u Evroligi. Upravo je Jabusele bio jedan od glavnih aktera tuče koja je promenila tok serije, i to u poslednjoj sezoni u kojoj je Lesor nosio dres Parnog valjka. Francuz je zato upitan da li njegov sunarodnik zna šta su mu navijači skandirali sa tribina.
"Ne verujem da zna, ali ako bude želeo da sazna, prevešću mu".
Panatinaikos je sezonu otvorio ubedljivim partijama, ali francuski centar smatra da ekipa još nije pokazala svoj maksimum, bez obzira na velike razlike kojima završava pojedine utakmice.
"Mi idemo utakmicu po utakmicu. Ne mislim da imamo osećaj da uništavamo protivnike. Izlazimo na teren sa željom da odradimo svoj posao i ispunimo ono što trener traži od nas. Na semaforu razlika možda izgleda velika, ali još nemamo osećaj da igramo najbolju košarku. Imamo mnogo prostora za napredak i pokušaćemo da postanemo najbolja verzija sebe".
Jedan od razloga zbog kojih smatra da Atinjani još nisu dostigli željeni nivo jeste i činjenica da ekipa nije kompletna, zbog čega se igrači još prilagođavaju jedni drugima.
"I dalje nam nedostaju veoma važni igrači. Nemamo Isaka, Kendrika i Slukasa, tako da još pokušavamo da pronađemo način da svi funkcionišemo zajedno. Hemija još nije na najvišem nivou, ali dobro nam ide. Trudimo se da svi shvate koliko je važno da igramo kao tim, a ne za sebe. Dok god budemo imali takav pristup, izgledaćemo dobro".
Nije propustio priliku ni da prokomentariše Partizan, koji je u novu sezonu ušao sa velikim brojem promena u igračkom kadru.
"Počeli su veoma dobro, posebno kada se uzme u obzir sastav koji imaju i veliki broj novih igrača. Mislim da rade dobar posao sa onim što imaju na raspolaganju. Želim im sve najbolje u nastavku sezone i nadam se da će nastaviti u istom ritmu".
Za kraj se osvrnuo na ponovnu saradnju sa Željkom Obradovićem, sa kojim je već imao priliku da radi u Partizanu. Iako se njihovi putevi ponovo ukrštaju, Lesor je svestan da su okolnosti sada znatno drugačije.
"Znao sam nešto pre nego što je zvanično objavljeno. Uvek je dobra vest kada dobiješ priliku da igraš za trenera kao što je on, posebno za mene. Ipak, svestan sam da je sada situacija drugačija nego kada smo bili u Partizanu. Imamo drugačiji sastav, drugačije ambicije i drugačiju organizaciju. Ne očekujem da sve bude isto kao što je bilo u Partizanu. Sada smo obojica u Panatinaikosu. On će učiniti sve da pobedi svaku utakmicu, a ja ću dati sve od sebe da mu u tome pomognem".