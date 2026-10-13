Petrušev zatrpao Baskoniju, izgleda da mu Paskval ipak veruje

Srpski košarkaš imao 17 poena, skok i dve asistencija za 23 minuta na parketu. To je hteo, tu minutažu, a ne da igra epizodnih pet-šest minuta. Odigrao je izvanredan meč, bio je ekstremno efikasan i pokazao je da mu je mesto u Dubaiju.

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Bio je najefikasniji pojedinac meča, pratio ga je Mfiondu Kabengele sa 16 poena i 10 skokova, Dvejn Bejkon je imao 15 poena, a Mamadu Dijakite 11.

Na drugoj strani je Tadas Sedekerskis imao 13 poena, Ej Džej Loson je doprineo sa 12, Kris Duarte je dao 11, a Marsio Santos 10 poena.

Baskonija se nije mnogo pitala na ovom meču. Od starta je gubila, a osetno je pala u drugom poluvremenu. Nije mogao tim iz Vitorije da izdrži ritam Dubaija i na kraju je morao da se pomiri sa porazom.

Možemo da kažemo da se Dubai oporavio od brutalnog poraza u prošlom kolu od Crvene zvezde. Tada je dao samo 58 poena i bio u potpunosti nadigran, tako da sigurno prija Paskvalovim izabranicima što su dali 93 poena i vratili se na pobedničke staze.

EVROLIGA - 5. kolo

Utorak

Fenerbahče - Žalgiris 99:80

/Šilds 17 - Edvards 20/

Asvel - Crvena zvezda 82:84

/Gah 19 - Moneke 18/

Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87

/Panter 19 - Madar 22/

Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72

/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/

Baskonija - Dubai 79:93

/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98

/Bolmaro 21 - Maledon 16/

Valensija - Olimpijakos u toku

Sreda

18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)

19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)

20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

*** Kvote su podložne promenama