Petrušev zatrpao Baskoniju, izgleda da mu Paskval ipak veruje
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 23:08
Dubai se oporavio od Crvene zvezde
Pričalo se prethodnih dana konstantno o statusu Filipa Petruševa u Dubaiju. On je definitivno bio nezadovoljan ulogom, odmah se pisalo da bi mogao nazad u Crvenu zvezdu kojoj fali visokih igrača, ali...
Ćavi Paskval je rekao - ne. Navodno Špancu je Petrušev potreban, a ti navodi su postali istina u meču Dubaija protiv Baskonije koji je tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dobio sa 93:79.
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Srpski košarkaš imao 17 poena, skok i dve asistencija za 23 minuta na parketu. To je hteo, tu minutažu, a ne da igra epizodnih pet-šest minuta. Odigrao je izvanredan meč, bio je ekstremno efikasan i pokazao je da mu je mesto u Dubaiju.
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Bio je najefikasniji pojedinac meča, pratio ga je Mfiondu Kabengele sa 16 poena i 10 skokova, Dvejn Bejkon je imao 15 poena, a Mamadu Dijakite 11.
Na drugoj strani je Tadas Sedekerskis imao 13 poena, Ej Džej Loson je doprineo sa 12, Kris Duarte je dao 11, a Marsio Santos 10 poena.
Baskonija se nije mnogo pitala na ovom meču. Od starta je gubila, a osetno je pala u drugom poluvremenu. Nije mogao tim iz Vitorije da izdrži ritam Dubaija i na kraju je morao da se pomiri sa porazom.
Možemo da kažemo da se Dubai oporavio od brutalnog poraza u prošlom kolu od Crvene zvezde. Tada je dao samo 58 poena i bio u potpunosti nadigran, tako da sigurno prija Paskvalovim izabranicima što su dali 93 poena i vratili se na pobedničke staze.
EVROLIGA - 5. kolo
Utorak
Fenerbahče - Žalgiris 99:80
/Šilds 17 - Edvards 20/
Asvel - Crvena zvezda 82:84
/Gah 19 - Moneke 18/
Barselona - Makabi Tel Aviv 90:87
/Panter 19 - Madar 22/
Partizan Mozzart Bet - Panatinaikos 55:72
/Hejs 10 - Hejs Dejvis 14/
Baskonija - Dubai 79:93
/Sedekerskis 13 - Petrušev 17/
Olimpija Milano - Real Madrid 89:98
/Bolmaro 21 - Maledon 16/
Valensija - Olimpijakos u toku
Sreda
18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)
19.30: (1,35) Anadolu Efes (16,0) Bajern Minhen (3,70)
20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
*** Kvote su podložne promenama