Italijani, crno vam se piše! Iz više razloga…
Vreme čitanja: 13min | uto. 13.10.26. | 23:06
Viljareal i Briž ogolili svu nemoć Serije A
Ako ovako izgledaju šampion protiv Briža na svom terenu i vicešampion protiv Viljareala u gostima, čemu da se nada italijanski fudbal u Evropi? Nakon dva kola, prikucani su za dno tabele bez osvojenog boda. Komo je ostavio dobar utisak u prvom kolu, ali je debitant bez velikih očekivanja. Roma je morala da se zadovolji bodom protiv Fenerbahčea.
Inter i Napoli su timovi koji su pod obavezom da uspešno predstavljaju Seriju A u Evropi, a do sada su debelo podbacili i već rizikuju svoje šanse u elitnom takmičenju. Ako se Interov poraz od Reala u Madridu u prvom kolu i mogao svariti, večerašnji neuspeh protiv Briža (3:4) na Meaci je ozbiljna šamaračina. Napoli je u prvom kolu bio nemoćan protiv Arsenala, ali se očekivalo da više pokaže na Madrigalu. Španci su, uprkos minusu na startu meča, nadigrali Napolitance, očitali im lekciju i zasluženo slavili 3:1.
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Sva nemoć italijanskog fudbala je ogoljena u večerašnjem Interovom debaklu protiv Briža. Slom Nerazura je potpisao trostruki strelac Nikolo Tresoldi. Italijan. Koji, gle čuda, ne igra za Italiju koje već 12 godina nema na Mundijalima… Trulež italijanskog fudbalskog sistema je oslikana u Tresoldijevom slučaju.
Momak rođen na Sardiniji, odrastao u Umbriji od italijanskih roditelja (majka je Argentinka italijanskog porekla) nije prošao nekoliko proba u raznim italijanskim klubovima kao dete i sa 13 godina se porodica preselila u Nemačku gde je Nikolo ušao u daleko kvalitetniji fudbalski sistem. Dešava se u tom uzrastu…
Prošao je kroz Hanoverovu školu, nije preskakao korake, dve i po godine je igrao Cvajtu i postao omaldinski reprezentativac Nemačke. Italijani ga tada nisu pratili. Ali, jesu Brižovi lovci na talente. Nisu žalili para (7.500.000 evra) za drugoligaškog igrača i razvili su ga u gol-mašinu. Na 12 mečeva u Ligi šampiona ima osam golova, a sa 10 pogodaka je bio i najbolji strelac kvalifikacija za EP za mlade reprezentacije.
Italijani su ga se kasno setili, sada ga mole da izabere njihovu A selekciju, a večeras su dobili još jedan dokaz zašto im je potreban. Pogotovo u vreme kada Azuri nemaju poštenog špica ako se Frančesko Pio Espozito ne razvije u neku svetsku klasu. Skamaka, Sebastijano Espozito, Mojze Ken… Tresoldijeva vrednost u toj konkurenciji još više dobija na značaju.
Inter je u Madridu pružio dobru igru i imao je za čim da žali, ali večeras nema nikakav izgovor za debakl protiv belgijskog šampiona. Letošnja čistka veterana iz odbrane bi mogla skupo da košta Krisa Kivua jer Liga šampiona je Interova teritorija istine u ovoj sezoni s obzirom na slabu konkurenciju u Seriji A.
Nerazuri su čak večeras i dobro krenuli, pretili svom bivšem golmanu Janu Zomeru preko Dijufa, Tirama, Lautara, ali Tresoldijeva bomba u prečku nakon kornera u 26. minutu je najavila šta čeka domaće večeras… Koji minut kasnije, munjeviti Karlos Forbs je pretrčao iskusnog Čalhanoglua kao da ga nema i naterao ga da napravi penal, a Tresoldi je sa 11 metara poslao loptu pod prečku.
Nakon toga je Čalhanoglu pogodio prečku, Lautaru je desetak minuta pre kraja prvog poluvremena poništen gol iz ofsajda, ali je u nadoknadi uspeo da izjednači. Delovalo je, na vreme… Posle lepe akcije Tirama i spretne asistencije Dimarka, Martinez se sjajno zagradio, okrenuo i pogodio.
Imao je Lautaro zicer na početku drugog poluvremena, ali ga je nekadašnji saigrač Zomer pročitao, potom je Dimarko promašio volej kakve obično pogađa i stigla je kazna. Još jednom je pobegao Forbs, na 30 metara od gola probacio loptu kroz noge istrčalom Đozepu Martinezu i omogućio Tresoldiju da pogodi prazan gol.
Briž se nije povukao i branio. Usledila je stativa Virhilija i treći gol Tresoldija. Opet je Forbs odradio veliki posao, a tragični golman Martinez odbio loptu na nogu Tresoldiju da još jednom iskoristi zicer.
Jurio je Inter u finišu svim silama napred, uspeo da smanji zaostatak iz Lautarovog otpatka, ali je i ostavio veliki prostor pozadi koji je iskoristio Romeo Vermant da prelomi utakmicu. Lep gol Bonija u nadoknadi vremena bio je slaba uteha za Nerazure…
Ništa se bolje nije proveo ni Napoli u Viljarealu. Žuta podmornica i Napolitanci su prošle sezone bili najveća razočaranja Lige šampiona, ali Španci deluju da su naučili lekciju. Za razliku od Italijana koji kod Alegrija izgledaju još gore nego kod Kontea.
Slučajno su poveli kada se Rahmani iz popravnog dobro snašao posle prekida, ali je potom Viljareal uzeo loptu i počeo sa svih strana da preti golu Milinković Savića. Međutim, veća pretnja su mu bili saigrači pošto je Politano katastrofalnim povratnim pasom poklonio gol Mikautadzeu koji je obišao Srbina i izjednačio. Nije Milinković Savić mogao mnogo toga ni tri minuta kasnije kada je Santi Murinjo strašnim šutem pogodio sam ugao. U tom trenutku su se poradovali i svi koji su čekali 5+ na tiketima jer uz Mozzart Relax tri gola do 30. minuta znači i da je automatski prošlo i 5+.
Istina, imao je Hojlund prečku pre prvog gola Viljareala i ko zna kako bi se situacija dalje razvijala da je pogodio. Ali, posle toga Napolitanci nisu imali mnogo toga iako su gubili. Viljareal je igrao, tražio treći gol kojim će prelomiti utakmicu i našao ga u finišu kada je Kanađanin Oluvaseji zakucao snažan šut pod prečku gola Milinković Savića.
Jedina Napolijeva sreća je što ima najlakši raspored u Ligi šampiona i do kraja ligaške faze igra protiv Bodea, Porta, Mančester Sitija, Briža, Sabaha i Vikinga. Ali, ovo nikako ne obećava...
LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)
18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)
21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)
21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)
21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)
*** kvote su podložne promenama