Italijani, crno vam se piše! Iz više razloga…

Sva nemoć italijanskog fudbala je ogoljena u večerašnjem Interovom debaklu protiv Briža. Slom Nerazura je potpisao trostruki strelac Nikolo Tresoldi. Italijan. Koji, gle čuda, ne igra za Italiju koje već 12 godina nema na Mundijalima… Trulež italijanskog fudbalskog sistema je oslikana u Tresoldijevom slučaju.

Momak rođen na Sardiniji, odrastao u Umbriji od italijanskih roditelja (majka je Argentinka italijanskog porekla) nije prošao nekoliko proba u raznim italijanskim klubovima kao dete i sa 13 godina se porodica preselila u Nemačku gde je Nikolo ušao u daleko kvalitetniji fudbalski sistem. Dešava se u tom uzrastu…

Prošao je kroz Hanoverovu školu, nije preskakao korake, dve i po godine je igrao Cvajtu i postao omaldinski reprezentativac Nemačke. Italijani ga tada nisu pratili. Ali, jesu Brižovi lovci na talente. Nisu žalili para (7.500.000 evra) za drugoligaškog igrača i razvili su ga u gol-mašinu. Na 12 mečeva u Ligi šampiona ima osam golova, a sa 10 pogodaka je bio i najbolji strelac kvalifikacija za EP za mlade reprezentacije.

Italijani su ga se kasno setili, sada ga mole da izabere njihovu A selekciju, a večeras su dobili još jedan dokaz zašto im je potreban. Pogotovo u vreme kada Azuri nemaju poštenog špica ako se Frančesko Pio Espozito ne razvije u neku svetsku klasu. Skamaka, Sebastijano Espozito, Mojze Ken… Tresoldijeva vrednost u toj konkurenciji još više dobija na značaju.

Inter je u Madridu pružio dobru igru i imao je za čim da žali, ali večeras nema nikakav izgovor za debakl protiv belgijskog šampiona. Letošnja čistka veterana iz odbrane bi mogla skupo da košta Krisa Kivua jer Liga šampiona je Interova teritorija istine u ovoj sezoni s obzirom na slabu konkurenciju u Seriji A.

Nerazuri su čak večeras i dobro krenuli, pretili svom bivšem golmanu Janu Zomeru preko Dijufa, Tirama, Lautara, ali Tresoldijeva bomba u prečku nakon kornera u 26. minutu je najavila šta čeka domaće večeras… Koji minut kasnije, munjeviti Karlos Forbs je pretrčao iskusnog Čalhanoglua kao da ga nema i naterao ga da napravi penal, a Tresoldi je sa 11 metara poslao loptu pod prečku.

Nakon toga je Čalhanoglu pogodio prečku, Lautaru je desetak minuta pre kraja prvog poluvremena poništen gol iz ofsajda, ali je u nadoknadi uspeo da izjednači. Delovalo je, na vreme… Posle lepe akcije Tirama i spretne asistencije Dimarka, Martinez se sjajno zagradio, okrenuo i pogodio.