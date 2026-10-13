Emotivni Obradović: Partizan mi je dao sve i ne treba ništa više da mi da

Poželeo se Željku dobrodošlica u njegovoj kući, a on je vidno emotivno odgovorio.

"Hvala ljudima na ovakvom dočeku, ljubav je obostrana i tu nema dileme. Ne moram da ponavljam šta osećam prema ovom klubu, koliko mi znači i koliko sam ponosan što ovi ljudi prepoznaju stvari, a na njih niko ne može da učestvuje. Svaka čast na podršci za igrače i nema sumnje da će to nastaviti da rade. Kada je reč o utakmici, ovo je nama prva na strani. Mislim da smo defanzivno igrali najbolju utakmicu do sada, ali napadački stegnuto, možda zbog ambijenta. Igrači zaslužuju čestitke i da se spremimo za Hapoel".

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Istakao je Obradović da nije ostao nedorečen.

"Nemam razlog da se vraćam na ono što je bilo. Rekao sam da je moja veza sa ovim klubom neraskidiva i uvek će biti tako. Četiri i po godine su bile fenomenalne i ponosan sam na tome. Biću najsrećniji ako Partizan postane stalni član Evrolige. Svi mi u prethodnom periodu i ljudi sada rade na tome. Svi ljudi imaju pravo da pričaju ko je favorit, ali ja se ne obazirem na to. Koncentrisan sam na teren i radim sa takvim ljudima. Mnogo puta sam govorio da je za pritisak uvek to bilo tako. Ne možete da pobegnete od toga šta ko priča, a nešto me to mnogo i ne zanima. Fokusiran sam da pronalazimo najbolje stvari za naše igrače".

O tome da je odbio poklon od kluba i o emocijama.

"Imao sam razgovor da se sprema nešto, a ja sam rekao da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve i ne treba ništa više da mi da. Ja se osećam kao deo ovoga i uvek ću se tako osećati, to ne može niko da mi oduzme. Mediji prenose neke izjave iz konteksta, pa se pojavilo da meni ovo nije bitna utakmica. Ja sam rekao da ne mogu liče stvari bitnije od timskih i to se vidi na grčkoj televiziji. Naravno da je utakmica protiv Partizana bitna i da je osećaj neverovatan kada izađeš kroz tunel. Ostali su sada navijači da pevaju peseme i dok su oni takvi, Partizan će uvek biti jedan od najboljih klubova u Evropi".

Istakao je trener Zelenih da uživa u atinskim danima.

"Radim u klubu koji mi je priuštio ono što najviše volim, a to je da se bavim samo terenom. Ima mnogo mladih ljudi koji imaju odličnu energiju, a mi i igrači smo tu da razmišljamo samo o košarci. Nemam nikakve probleme i nadamo se da će se tako nastaviti. Veliki su izazovi, tek je prošlo pet kola i ispred nas je veoma dug put.