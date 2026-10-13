UTAKMICA SEZONE! Pao rekord Evrolige, Olimpijakos istopio -28 u Valensiji za čudesnu pobedu

Prošle godine imali smo priliku da vidimo kako Partizan Mozzart Bet u Minhenu uspeva da nadoknadi -27 protiv Hapoela, a branilac evropske krune je uspeo da se vrati sa ivice ambisa, onda umalo i sve da proćerda, posle čega je slavio u produžetku rezultatom 102:97 (90:90). Interesantno je da je zbog Mozzartovog benefita MOZZART RELAX na ovom paru prošao kec, a onda i dvojka, ko je čekao pobedu Olimpijakosa zajedno sa produžecima!

Peto kolo Evrolige još nije kompletirano, a dobili smo već ozbiljnog kandidata za utakmicu sezone, kada se bude podvlačila crta narednog maja! Istinski spektakl priredili su košarkaši Valensije i Olimpijakosa u događaju koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Valensija je u svojoj Roiđ areni uspela da prokocka plus od 28 poena, tačnije Olimpijakos je napravio podvig kakav moderna istorija Evrolige pamti samo jednom, kada je Montepaski iz Sijene nadoknadio isti zaostatak protiv Prokoma pre 14 godina.

Nezamislivo se dogodilo u Roiđ areni, a ogromne zasluge idu na račun Evana Furnijea i Žana Montera! Francuski as je odigrao prvo poluvreme za zaborav i završio ga bez koša, a onda je u narednih 25 minuta ubacio 23 poena i kumovao spektakularnom trijumfu! Boleće publiku u Valensiji posebno to što je možda i najveći uticaj na konačni ishod imao njihov idol Žan Montero. Reprezentativac Dominikanske Republike nije imao popust prema onima koji su ga donedavno veličali, pa je za 30 minuta imao 26 poena (8/12 iz igre, 1/3 za tri) uz pet skokova i dve asistencije. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Utakmica je pretila da postane istinska tragedija za pirejski sastav, jer su puleni Ćavija Alberta igrali kao u transu. Već posle uvodnih deset poena na startu, videlo se koliko je domaćin bio motivisan da napravi podvig. Ubrzo je na semaforu pisalo 21:7, pa 31:17, međutim domaćin je zatim u nekoliko manjih serija pogurao vođstvo sve do +25 na poluvremenu (59:34), najviše zahvaljujući tandemu Bruks – Šorts koji je razorio protivničku odbranu. Na drugoj strani jedini koji se isticao bio je upravo Montero sa 12 poena, međutim posle sušnih minut i po na otvaranju trećeg kvartala Bruks je trojkom doneo neverovatnih 28 poena više (62:34).

Verovatno bi u svakoj drugoj situaciji ovo bio i znak da je utakmica završena, odnosno da ide u smeru ubedljive i sigurne pobede domaćeg sastava, međutim gigant iz Pireja još jednom je pokazao šampionski gen i izrežirao čudesni preokret! Razigrao se fantastični Evan Furnije koji se pokazao kao savršeni “partner u zločinu” Žanu Monteru i zajedničkim snagama uspeli su da sabiju vođstvo protivnika i okrenu utakmicu naglavačke. Serijom 9:0 pred poslednja dva i po minuta Olimpijakos je poveo sa 84:83 posle minijatura Nikole Milutinova i tada se ušlo u rezultatsku klackalicu. Raspucani Bruks ubacio je svoju četvrtu trojku, onda je vratio Furnije za potpuno izjednačen rezultat pred odlučujuća dva minuta. U samom finišu Montero je bio polovičan sa crte za 90:88, a onda je Šorts pobegao odbrani Olimpijakosa i položio za 90:90 i dodatnih pet minuta.