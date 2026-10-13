Karlik: Navijači nisu zaslužili ovakvu predstavu od nas

Sada crno-beli moraju da pokažu od čega su. "Sa druge strane, imamo priliku za 48 da odgovorimo i pokažemo šta možemo da uradimo. Dobro je da malo imamo pritisak sada, izgubili smo dve zaredom, videćemo kako ćemo odigrati".

Posle meča, kratko se medijima obratio Karlik Džons . "Bilo je loše. Ništa drugo ne mogu da kažem. Oni su pokazali ko su i kako igraju od početka sezone. Bekovi su igrali sjajno, a mi smo bili loši. Atmosfera je bila luda kao i uvek. Navijači nisu zaslužili predstavu kakvu su dobili od nas".

Neke lopte su prosto izašle iz koša...

"Nemam objašnjene. To se desilo na prošlom meču, na ovom meču... jedino rešenje je da nastavimo da šutiramo. Nismo uzimali loše šuteve, već promašivali otvorene. Moramo da zaustavimo 'krvarenje' što pre. Ali dešava se, ovo je teška liga".

Nije hteo Karlik mnogo o suđenju.

"Teško je. Svi mi očekujemo da sudije budu perfektne. Mnogo toga bi moglo da se kaže, ali smo mi nekada i pobeđivali utakmice kada je bilo pet na osam. Ne volim previše da pričam u sudijama, nismo igrali kako treba".

Na kraju meča Karlik se zagrlio sa Željkom Obradovićem, pa je logično pitanje bilo o čemu su prodiskutovali.

"Samo smo pokazali ljubav jedan drugom, poželeli smo sreću jedan drugom i rekli koliko značimo jedan drugom".