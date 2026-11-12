KRAJ: Real Madrid – Crvena zvezda 105:84
Najnovije vesti
čet. 12.11.26. | 20:34
Pratite dešavanja iz Madrida uživo na portalu Mozzart Sport
EVROLIGA, 11. KOLO
REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 105:84
/38:20, 18:21, 26:18, 23:25/
Dvorana: Movistar Arena, Madrid
Sudije: Robert Lotermozer, Kristaps Konstantinovs, Rain Perandi
Real: Smit 13, Šulga -, Luvavu 22, Pradilja 5 (8sk), Abalde 8, Okeke 9, Proćida 19, Tavares 4, Ljuj 7, Feliz 11 (7as), Džons -, Sar 7 (4ul)
Crvena zvezda: Džons 8, Vajler Beb 2, Batler 2, Davidovac 5, Karter 18, Dobrić 9, Boldvin 11, Nvora 12, Koloko 4, Odželej 5, Kremer 5, Moneke 3
Komentari / Podeli vest
KK Crvena zvezdaKK Real Madrid
tagovi
Obaveštavaj me
Evroliga
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
petak | 13.11.2026.
subota | 14.11.2026.