Foto: Starsport
Foto: Starsport

KRAJ: Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76

čet. 08.10.26. | 20:15

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EVROLIGA, 4. KOLO

REAL MADRID - PARTIZAN MOZZART BET 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19)

Dvorana: Movistar arena

Sudije: Emil Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski

Real Madrid: Smit 9, Luvavu 7, Pradilja 8, Abalde 5, Kampaco 12, Okeke 6, Proćida, Maledon 13, Jantunen 2, Tavares 8, Feliz 9, Džons 7.

Partizan Mozzart Bet: Olman 6, Džons 19, 5as, Vildoza 2, Tompson 14, 8sk, Nakić, Tanasković 8, Hejs 5, Lakić 14, Džekiri 11, Pajola 5, Lovernj 2, Si.

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EvroligaKK Real MadridPartizan Mozzart Bet
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