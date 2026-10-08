Foto: Starsport
KRAJ: Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
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čet. 08.10.26. | 20:15
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EVROLIGA, 4. KOLO
REAL MADRID - PARTIZAN MOZZART BET 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19)
Dvorana: Movistar arena
Sudije: Emil Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski
Real Madrid: Smit 9, Luvavu 7, Pradilja 8, Abalde 5, Kampaco 12, Okeke 6, Proćida, Maledon 13, Jantunen 2, Tavares 8, Feliz 9, Džons 7.
Partizan Mozzart Bet: Olman 6, Džons 19, 5as, Vildoza 2, Tompson 14, 8sk, Nakić, Tanasković 8, Hejs 5, Lakić 14, Džekiri 11, Pajola 5, Lovernj 2, Si.
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