Đoan Penjaroja o sudijama: Ne želim da komentarišem

Trener Parnog valjka Đoan Penjaroja najpre je govorio za kamere Arene Sport. "U prvom poluvremenu Real je u potpunosti kontrolisao ritam igre, kontrolisali su skok i poentirali previše lako iz pik-en-rol situacija. Međutim, nakon pauze na poluvremenu naša igra je postala mnogo bolja, podigli smo energiju i nivo odbrane na sasvim drugi nivo. Mislim da smo mi bili ti koji su u nastavku kontrolisali ritam, ali svi dobro znaju koliko je teško napraviti potpun preokret na ovom terenu. Promašili smo mnogo slobodnih bacanja i otvorenih šuteva za tri poena koji su mogli sve da okrenu”.

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„Ponavljam, izuzetno je teško igrati ovde u Madridu, a posebno protiv Reala koji je ulazio u utakmicu posle tri vezana poraza. Oni su među najvećim klubovima u Evropi. Ali reći ću još jednom, drugo poluvreme je model kako moramo da izgledamo. Igrali smo timski, uložili ogroman trud, prišli na svega minus šest, ali smo promašili šuteve koje inače stavljamo. Najvažnije mi je da se ekipa borila do samog kraja”, zaključio je šef struke Partizana.

Penjaroja je potom na zvaničnoj konferenciji takođe rekao šta su problemi.

"Čestitam Realu i znali smo da će dominirati sa energijom. Dominirao je u prvom poluvremenom energijom i to lako. Davali smo im mnogo lakih poena i nismo bili konstantni u odnosu na prve tri utakmice, ali je ekipa odigrala dobro u drugom poluvremenu. Naša energija bila je prepoznatljiva. Stigli smo na šest poena, bili blizu, ali je jasno da morati da pogađate više. Želeli smo da im priđemo bliže. Previše lako su rešavali situacije u prvom poluvremenu. Imali su mnogo asistencija, ofanzivnih skokova. Jasno je da je ovo sjajan tim, ali smo uspeli da defanzivno popravimo utakmicu. Svaka utakmica ima svoje vreme. Nismo bili dovoljno blizu prilike da pobedimo. Slaviti na ovakvom terenu sa lošim procentima je nemoguće. Nije loš rezultat kada izgubite 10 razlike sa ovako lošim procentima", naveo je Penjaroja.

Partizan Mozzart Bet naredne nedelje očekuje duplo kolo u kojem crno-belih u utorak najpre protiv Panatianikosa, a onda u četvrtak gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu.