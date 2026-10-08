Može Dvejn da ubaci koliko god hoće poena, ali njegov tim će da izgubi

Vašington je dao 18 poena na 17 šuteva iz igre i indeks pet. Previše je solirao, kao i Mardžon Bošemp, dok je Virtus na krilima Vendela Mura došao do komforne pobede. Još u prvoj četvrtini sastav iz Bolonje je dao 35 poena i imao dvocifrenu prednost.

Jeste Bajern igrao dobro u drugoj i trećoj četvrtini, obe je dobio i prišao na sedam poena zaostatka, ali kada je trebalo da prelomi rivala, Vašington je promašivao, a Virtus kažnjavao.

Na sve je imao odgovor tim Aleksa Mumbrua, a domaćina je ubio Markus Kar trojkom na minut do kraja za +9, a onda i poenima iz reketa, te sa linije penala. Igrač koji je u Evroligu došao iz nemačke Bundeslige apsolutno je dominirao na kraju i overio drugu pobedu italijanskog predstavnika u ovogodišnjoj evroligaškoj kampanji.