Može Dvejn da ubaci koliko god hoće poena, ali njegov tim će da izgubi
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 22:19
Virtus lako do pobede u Minhenu - 94:87
Postoje igrači koji doprinose pobedama bez da daju koš. Recimo Tomas Vokap. A, postoje oni koji mogu da daju 50 poena, njihov tim će da izgubi. To je Dvejn Vašington, što se kaže - jedan kroz jedan.
Amerikanci imaju i jedan bolji izraz koji koriste za igrače koji igraju za loše timove i beleže lude brojke. "Good stats, bad team". Upravo smo definiciju toga videli na meču Bajerna i Virtusa u kome je tim iz Bolonje slavio na gostujećem terenu sa - 94:87 (35:21, 17:22, 23:25, 19:19).
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Vašington je dao 18 poena na 17 šuteva iz igre i indeks pet. Previše je solirao, kao i Mardžon Bošemp, dok je Virtus na krilima Vendela Mura došao do komforne pobede. Još u prvoj četvrtini sastav iz Bolonje je dao 35 poena i imao dvocifrenu prednost.
Jeste Bajern igrao dobro u drugoj i trećoj četvrtini, obe je dobio i prišao na sedam poena zaostatka, ali kada je trebalo da prelomi rivala, Vašington je promašivao, a Virtus kažnjavao.
Na sve je imao odgovor tim Aleksa Mumbrua, a domaćina je ubio Markus Kar trojkom na minut do kraja za +9, a onda i poenima iz reketa, te sa linije penala. Igrač koji je u Evroligu došao iz nemačke Bundeslige apsolutno je dominirao na kraju i overio drugu pobedu italijanskog predstavnika u ovogodišnjoj evroligaškoj kampanji.
Mur je imao 20 poena i devet skokova, Bo Klintman je dao 15, Kar 13, Derik Alston Džunior 11, a Trent Frejzer 10 poena.
U timu Bajerna, pored Vašingtonovih 18 poena isto toliko je dao Oskar da Silva, 15 je dodao Bošemp i niko više nije bio dvocifren. Andreas Obst je dao devet poena, a Rokas Jokubaitis osam.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče (u toku)
Valensija - Hapoel Tel Aviv (u toku)
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet (u toku)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama