Trka udvoje za krunu u Brazilu: Nejmar i društvo bivših zvezda pomažu gradskom rivalu

S druge strane, Flamengo se sa Palmeirasom bori za titulu. Iskoristio je tim iz Rija loš period jedinog konkurenta za krunu, Verdaa, koji je imao tri remija u poslednja četiri kola, pa je opet lider pred poslednjih 10 kola šampionata.

00.30: (4,60) Santos (3,60) Flamengo (1,80)

Veliki motiv ima popularni Gabigol, iliti Gabrijel Barbosa. U Flamengu su gajili velike nade u njega, ali nije opravdao poverenje. Vratio se u matični klub i sa Nejmarom, Filipeom Kutinjom i ostalim nekada velikim asovima vodi Santos. Raspucan je Gabigol, postigao je tri gola u poslednja dva kola šampionata Brazila. Pre pet dana je dao oba pogotka u pobedi u gradskom derbiju protiv Sao Paula na Morumbiju sa 2:1.

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Flamengo gostuje u Sao Paulu bez petorice igrača. Posebno je veliki hendikep neigranje organizatore igre, Urugvajca Đordijana de Araskaete. Van stroja su i Leo Ortiz, koji odsustvuje zbog rođenja ćerke, kao i povređeni Ajrton Lukas, Everton i Araužo. Karaskal i Bruno Enrike bi trebalo da budu u špicu, dok će “desetka” da bude nekadašnji as Vest Hema Lukas Paketa.

02.30: (1,65) Palmeiras (3,80) Baija (5,40)

Flamengo je u prvom delu šampionata pobedio na Marakani Santos sa 3:1.

BRAZIL 1 – 29. KOLO

Četvrtak

Bragantino – Mirasol 1:1 (0:0)

/Eduardo Saša 51 – Andre Silva 70/

Internasional – Korintijans 2:1 (1:0)

/Vitinjo 1, Alan Patrik 77 – Andre 80/

Remo – Gremio 1:1 (0:1)

/David Braga 88 – Kaneman 45+3/

Vitorija – Šapekoense 4:0 (1:0)

/Erik 18, Mateuzinjo 54, 74, Erik 61/

Botafogo – Vasko da Gama 1:2 (0:1)

/Teljes 60 – Leskano 28, David 51/

Kruzeiro – Sao Paulo 2:0 (1:0)

/Kajo Žorž 44, Ze Lukas 57/

Petak

00.30: (4,60) Santos (3,60) Flamengo (1,80)

01.00: (2,15) Paranaense (3,40) Atletiko Mineiro (3,40)

02.30: (1,48) Fluminense (4,20) Koritiba (7,25)

02.30: (1,65) Palmeiras (3,80) Baija (5,40)

***kvote su podložne promenama