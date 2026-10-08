Trka udvoje za krunu u Brazilu: Nejmar i društvo bivših zvezda pomažu gradskom rivalu
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 22:04
Santos na Vila Belmiru čeka lidera Flamengo u 29. kolu Brazileira. Dva velikana u strašnoj formi, vezali po pet trijumfa u šampionatu
Flamengo i Santos su timovi s najboljom formom u šampionatu Brazila. I jedni i drugi imaju pet vezanih pobeda pred derbi 29. kola Brazileira u Sao Paulu na stadionu Vila Belmiro (00.30).
Nejmar i kompanija ne mogu do borbe za titulu, ali žele da se vrate u Kopa Libertadores. Loš početak sezone za tim iz najvećeg grada u zemlji fudbala, sambe i kafe, ali sjajnih nekoliko meseci, pet trijumfi u nizu i sve bliži željenoj poziciji. Nije nedostižan Fluminense koji je na petom mestu koje vodi u elitno takmičenje Južne Amerike.
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S druge strane, Flamengo se sa Palmeirasom bori za titulu. Iskoristio je tim iz Rija loš period jedinog konkurenta za krunu, Verdaa, koji je imao tri remija u poslednja četiri kola, pa je opet lider pred poslednjih 10 kola šampionata.
00.30: (4,60) Santos (3,60) Flamengo (1,80)
Veliki motiv ima popularni Gabigol, iliti Gabrijel Barbosa. U Flamengu su gajili velike nade u njega, ali nije opravdao poverenje. Vratio se u matični klub i sa Nejmarom, Filipeom Kutinjom i ostalim nekada velikim asovima vodi Santos. Raspucan je Gabigol, postigao je tri gola u poslednja dva kola šampionata Brazila. Pre pet dana je dao oba pogotka u pobedi u gradskom derbiju protiv Sao Paula na Morumbiju sa 2:1.
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Flamengo gostuje u Sao Paulu bez petorice igrača. Posebno je veliki hendikep neigranje organizatore igre, Urugvajca Đordijana de Araskaete. Van stroja su i Leo Ortiz, koji odsustvuje zbog rođenja ćerke, kao i povređeni Ajrton Lukas, Everton i Araužo. Karaskal i Bruno Enrike bi trebalo da budu u špicu, dok će “desetka” da bude nekadašnji as Vest Hema Lukas Paketa.
02.30: (1,65) Palmeiras (3,80) Baija (5,40)
Flamengo je u prvom delu šampionata pobedio na Marakani Santos sa 3:1.
BRAZIL 1 – 29. KOLO
Četvrtak
Bragantino – Mirasol 1:1 (0:0)
/Eduardo Saša 51 – Andre Silva 70/
Internasional – Korintijans 2:1 (1:0)
/Vitinjo 1, Alan Patrik 77 – Andre 80/
Remo – Gremio 1:1 (0:1)
/David Braga 88 – Kaneman 45+3/
Vitorija – Šapekoense 4:0 (1:0)
/Erik 18, Mateuzinjo 54, 74, Erik 61/
Botafogo – Vasko da Gama 1:2 (0:1)
/Teljes 60 – Leskano 28, David 51/
Kruzeiro – Sao Paulo 2:0 (1:0)
/Kajo Žorž 44, Ze Lukas 57/
Petak
00.30: (4,60) Santos (3,60) Flamengo (1,80)
01.00: (2,15) Paranaense (3,40) Atletiko Mineiro (3,40)
02.30: (1,48) Fluminense (4,20) Koritiba (7,25)
02.30: (1,65) Palmeiras (3,80) Baija (5,40)
***kvote su podložne promenama