Čekajte, da vam čika Željko nešto kaže: Bodiroga gledao kako PAO razbija Fener

Atina je sa oduševljenjem ispratila igru i pobedu Zelenih! Dok je Silven Fransisko nosio PAO kroz najveći deo prvog poluvremena, u nastavku su kontrolu preuzeli Najdžel Hejs Dejvis i Matijas Lesor što je, uz fantastičnih deset minuta Nika Rogavopulosa , bilo dovoljno za velikih +18! PAO je u prvom, pravom, ozbiljnom izazovu – dosad su pobede zabeležene protiv Pariza, Asvela i Makabija – izgledao kao apsolutni favorit za prvo mesto na tabeli, a ne treba zaboraviti da na ovaj sastav nedostaju Kendrik Nan, Kostas Slukas i Huančo Ernangomez . Na ovako dugu i obimnu sezonu to će biti dodatni plus za ovaj sastav, mada potencijalno i problem, jer treba podeliti jednu loptu na četiri-pet pari ruku...

Ovaj Panatinaikos bio je preveliki zalogaj za Fenerbahče. Pre svega fizički gosti iz Istanbula nisu mogli da se nose sa protivnikom, ali pre svega je PAO ovaj susret dobio odbranom za koju Šarasovi izabranici nisu imali nikakvo rešenje. Intenzitetom je PAO postavio jasan pravac utakmice i učinio da Fenerbahče ne bude relevantan faktor konačnog ishoda, odnosno da gosti prednost u svojim rukama imaju samo tokom kratkog intervala u prvoj četvrtini. Ostatak utakmice, a pre svega deo od sredine treće četvrtine, do poslednjeg zvuka sirene, pripao je Panatinaikosu, u svakom pogledu.

Domaćin je u gotovo svakom aspektu utakmice bio nadmoćniji u odnosu na rivala. Sam pogled na timski indeks korisnosti (107-67) dovoljno govori u prilog tome, a jedini statistički parametar u kojem je Fenerbahče bio bolji jesu ofanzivni skokovi (15-11). Jeste Obradović na tome zamerao igračima kroz utakmicu, ali je čak i taj segment domaćin uspeo da iskontroliše kada se lomilo i zbog toga je ušao u daleko mirniju završnicu od očekivane.

Utakmica je, baš kako je to Obradović verovatno želeo, imala sve potrebne elemente za komotnu pobedu - od pomenutog defanzivnog intenziteta, preko napadačke raznovrsnosti, do toga da je ekipa iznedrila više protagonista u različitim fazama utakmice... Slavljenička žurka u zelenom nije nijednog trenutka bila upitna.

Matijas Lesor je definitivno neko ko je napravio možda i najveću razliku na parketu. Susret je završio sa 19 poena i osam skokova, pratio ga je Najdžel Hejs Dejvis sa 19 poena, dok je Silven Fransisko 11 od svojih 17 poena ubacio u prvom poluvremenu. Takođe, evroligaški debi imao je i Mustafa Fal, koji je dobio minut i po.