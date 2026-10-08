Čekajte, da vam čika Željko nešto kaže: Bodiroga gledao kako PAO razbija Fener
Vreme čitanja: 5min | čet. 08.10.26. | 22:24
Demonstracija sile u Atini
Posle nepuna četiri kola Evrolige besprekoran učinak na tabeli imaće Panatinaikos i Valensija! Duel evropskih velikana u Atini imao je potpis Željka Obradovića. Na jednoj strani klub u kojem je osvojio pet evropskih titula, na drugom tim čiju je organizaciju digao na sam vrh košarkaške elite na Starom kontinentu. Na klupi Fenerbahčea jedan od mnogobrojnih učenika, Šarunas Jasikevičijus, u prvim redovima predsednik Evrolige i Obradovićeva vedeta iz reprezentacije Jugoslavije i Panatinaikosa Dejan Bodiroga... Za navijače prava poslastica, za najtrofejnijeg evropskog stručnjaka svih vremena odlična prilika da u svom maniru podeli još jednu košarkašku lekciju...
Panatinaikos je u Atini demonstrirao silu i pobedio Fenerbahče sa ubedljivih 92:74 (27:24, 19:17, 21:14, 25:19), mada je utisak da je razlika komotno mogla da bude još i veća... Osmeh na licu trenerskog giganta dovoljno govori o zadovoljstvu prikazanom igrom, a pre svega tome sa koliko je ozbiljnosti njegov tim pristupio utakmici i odradio posao. Bilo je, logično, padova u određenim intervalima meča, ali ne treba zaboraviti da je naspram Panatinaikosa, bez obzira na snagu tima, bio šampion Evrope iz 2025. godine i jedan od glavnih kandidata za plasman na Fajnal for...
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Atina je sa oduševljenjem ispratila igru i pobedu Zelenih! Dok je Silven Fransisko nosio PAO kroz najveći deo prvog poluvremena, u nastavku su kontrolu preuzeli Najdžel Hejs Dejvis i Matijas Lesor što je, uz fantastičnih deset minuta Nika Rogavopulosa, bilo dovoljno za velikih +18! PAO je u prvom, pravom, ozbiljnom izazovu – dosad su pobede zabeležene protiv Pariza, Asvela i Makabija – izgledao kao apsolutni favorit za prvo mesto na tabeli, a ne treba zaboraviti da na ovaj sastav nedostaju Kendrik Nan, Kostas Slukas i Huančo Ernangomez. Na ovako dugu i obimnu sezonu to će biti dodatni plus za ovaj sastav, mada potencijalno i problem, jer treba podeliti jednu loptu na četiri-pet pari ruku...
Ovaj Panatinaikos bio je preveliki zalogaj za Fenerbahče. Pre svega fizički gosti iz Istanbula nisu mogli da se nose sa protivnikom, ali pre svega je PAO ovaj susret dobio odbranom za koju Šarasovi izabranici nisu imali nikakvo rešenje. Intenzitetom je PAO postavio jasan pravac utakmice i učinio da Fenerbahče ne bude relevantan faktor konačnog ishoda, odnosno da gosti prednost u svojim rukama imaju samo tokom kratkog intervala u prvoj četvrtini. Ostatak utakmice, a pre svega deo od sredine treće četvrtine, do poslednjeg zvuka sirene, pripao je Panatinaikosu, u svakom pogledu.
Domaćin je u gotovo svakom aspektu utakmice bio nadmoćniji u odnosu na rivala. Sam pogled na timski indeks korisnosti (107-67) dovoljno govori u prilog tome, a jedini statistički parametar u kojem je Fenerbahče bio bolji jesu ofanzivni skokovi (15-11). Jeste Obradović na tome zamerao igračima kroz utakmicu, ali je čak i taj segment domaćin uspeo da iskontroliše kada se lomilo i zbog toga je ušao u daleko mirniju završnicu od očekivane.
Utakmica je, baš kako je to Obradović verovatno želeo, imala sve potrebne elemente za komotnu pobedu - od pomenutog defanzivnog intenziteta, preko napadačke raznovrsnosti, do toga da je ekipa iznedrila više protagonista u različitim fazama utakmice... Slavljenička žurka u zelenom nije nijednog trenutka bila upitna.
Matijas Lesor je definitivno neko ko je napravio možda i najveću razliku na parketu. Susret je završio sa 19 poena i osam skokova, pratio ga je Najdžel Hejs Dejvis sa 19 poena, dok je Silven Fransisko 11 od svojih 17 poena ubacio u prvom poluvremenu. Takođe, evroligaški debi imao je i Mustafa Fal, koji je dobio minut i po.
Ključan je bio momentum koji je Panatinaikos imao na startu treće deonice, mada je na startu poslednjeg kvartala razlika dostigla maksimalnih +20 (78:58) posle čega više gotovo da nije ni bilo dileme ko će odneti pobedu.
Kod gostiju se ponovo istakao Brekston Ki. Imao je 11 poena i dva skoka. Tejlen Horton Taker je podbacio i meč završio sa devet poena (4/10 iz igre, 0/4 za tri). Isti broj poena, čak i četiri promašene trojke imao je i Vejd Boldvin uz pet asistencija, dok su Ševon Šilds i Vil Klajburn stali na po šest poena.
Već u utorak Panatinaikos će biti gost Partizan Mozzart Betu u Beogradskoj areni, dok Fenerbahče istog dana dočekuje Žalgiris.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blejkni 30/
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama