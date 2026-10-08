Neustrašivi Partizan pokušao da napravi novo čudo, protiv ovakvog Reala preokret nemoguć
Vreme čitanja: 8min | čet. 08.10.26. | 22:40
Real 10. put uzastopno pobedio Partizan Mozzart Bet koji je uprkos velikoj borbi upisao prvi poraz ove sezone u Evroligi
Mogla je ovo da bude još jedna bajkovita noć u režiji Partizan Mozzart Beta. Ipak, protiv ovakvog Real Madrida i kriterijuma suđenja jednostavno se nije moglo, a kada se na sve to doda i manjak sreće u pojedinim ključnim momentima, ostaje nam samo da konstatujemo prvi poraz crno-belih ove sezone u Evroligi i prvi trijumf Kraljevskog kluba. Bilo je na ovom meču svega i svačega, čudnog kriterijuma, ludih koševa i lavovske borbe koja je prkosila realnim okolnostima. Partizan je pokušao da se vrati sa ogromnih 19 poena zaostatka iz druge deonice, vratio se na svega minus šest na pogon nezaustavljivog Karlika Džonsa, ali više od toga ovoga puta nije mogao. Real je na kraju ubedljivo slavio 86:76.
Statistika kaže da je ovo čak 10. uzastopni poraz Partizan Mozzart Beta od Real Madrida. Poslednji put su crno-beli slavili protiv španskog giganta u onoj čuvenoj plej-of seriji, ali od tog momenta Real ne zna za milost i ta crna serija je večeras u "Movistar areni" samo produžena.
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Ostaje žal, jer ovaj Real definitivno nije ekipa koju je nemoguće pobediti, uostalom ovo im je tek prvi trijumf u ovosezonskom izdanju elitnog takmičenja, ali u večerašnjim okolnostima potpun preokret bio je nemoguća misija. Domaćin je ušao ekstremno motivisan, a ruku na srce, ni sudijski kriterijum nije bio onakav kakav je išao na ruku Partizanu u prva tri kola, kada je čeličnom odbranom mleo rivale.
Ipak, da ne bude da su arbitri presudili, greške u igri crno-belih bile su od ključnog značaja za krajnji ishod. Pre svih, one Kajla Olmana, koji je u prelomnim trenucima treće četvrtine, baš kada je Partizan uhvatio čudesan zalet, napravio nekoliko nepromišljenih poteza i doslovno "isekao" sopstveni tim. Na sve to, Real je pogađao i izuzetno teške šuteve u Finišu, pri čemu se posebno pamti trojka Fakunda Kampaca iz samog ugla parketa.
Na kraju, može samo da se konstatuje da je Partizan upisao svoj prvi poraz u sezoni, ali i da je uprkos neuspehu ponovo pokazao prepoznatljiv timski duh, čvrst karakter i borbu do poslednjeg daha.
Što se tiče statistike, briljantan je bio Karlik sa 19 poena, četiri skoka i pet asistencija. Itan Tompson ga je pratio sa 14, a dvocifren je bio još Tonje Džekiri sa 11.
Prva deonica bila je najbolji pokazatelj kako Partizan izgleda kada sve zavisi od Karlika Džonsa, kada on blista i drži ekipu u igri, ali i kako ta ista ekipa izgleda onog momenta kada on nije na parketu. Otvorio je meč Džons sa osam uzastopnih poena i nosio napad crno-belih. Imao je beogradski tim i prednost od 15:14, međutim sve se žestoko promenilo onog trenutka kada je prvi organizator igre otišao na zasluženi odmor. Kajl Olman i Luka Vildoza u tim trenucima nisu uspeli da organizuju napad na potrebnom nivou, a kada je Real uhvatio ritam i krenuo da pogađa sa distance, izuzetno brzo je došlo do velike serije domaćina. Da budemo precizni, Kraljevski klub je u samom finišu uvodne deonice napravio seriju 12:3, pogodio i trojku sa zvukom sirene, pa je donekle neočekivano već imao velikih 27:19 posle prvih 10 minuta košarke u Madridu.
Nije pomogao ni sudijski kriterijum, a da budemo potpuno iskreni, bio je baš ono što crno-beli tim nikako nije želeo na ovom gostovanju. Nije dozvoljeno ekipi Đoana Penjaroje da igra onu prepoznatljivu, izuzetno agresivnu odbranu koja ih je krasila u prve tri utakmice kada su beležene velike pobede. Svaki jači kontakt bio je sankcionisan, što je potpuno poremetilo ritam beogradskog sastava.
Real je i drugu deonicu otvorio velikom serijom, pa je prednost domaćina vrlo brzo postala dvocifrena. Otišla bi razlika u tom periodu i na preko 20 poena da nije bilo Itana Tompsona, koji je bio jedina svetla tačka i jedini uspevao da uradi nešto konkretno i kvalitetno u napadu Partizana. Karlik Džons je neumorno pokušavao da pokrene ekipu, ali je kompletna odbrana Madriđana bila fokusirana isključivo na njega, dok su izostali poeni Alesandra Pajole, Luke Vildoze i Tonjea Džekirija, koji večeras jednostavno nisu bili na nivou iz prethodnih evroligaških okršaja.
Ukoliko ste igrali kojim slučajem na pobedu Reala, tiket ste prošli već u 13. minutu kada je domaćin poveo 16. razlike zbog Mozzart Relaxa.
Iako je upisan prvi poraz u sezoni, Partizan je u Madridu ponovo pokazao veliko srce i borbeni karakter, upravo ono što je ekipi nedostajalo prethodnih sezona. Na čistu energiju, crno-beli tim je u nastavku pokušao da napravi nemoguće i dođe do veličanstvenog preokreta. Stigli su gosti do svega minus šest u jednom momentu tokom treće deonice, nositi na krilima nestvarnog Karlika Džonsa, koji je pogađao iz izuzetno teških i gotovo nemogućih pozicija.
Međutim, pojedinačne greške u ključnim trenucima bile su kobne po tim Đoana Penjaroje. Luka Vildoza je brzao u pojedinim napadima, ali su navijače najviše bolele odluke Kajla Olmana. Američki bek nije uspeo da prepozna važnost momenta, posebno kada je Karlik morao van parketa, pa je sa loptom u svojim rukama iz nepoznatog razloga pravio pogrešne izbore i jednostavno nije mogao da iznese teret ovog evroligaškog okršaja.
Real je to kao prekaljen tim iskoristio, ponovo se odlepio na veliku dvocifrenu prednost početkom poslednje deonice, što je bilo sasvim dovoljno da se meč mirno privede kraju i upiše prva pobeda španskog giganta.
Ipak, Partizan apsolutno nema za čime da žali. Ovo je i dalje spektakularan početak evroligaške sezone sa učinkom 3-1, a uprkos prvom neuspehu, navijači crno-belih moraju i treba gromoglasno da pozdrave svoje izabranike naredne nedelje. U Beogradsku arenu stiže moćni Panatinaikos predvođen Željkom Obradovićem, u meču koji garantuje košarkaški praznik i emocije o kojima će pričati čitava Evropa.
REAL MADRID - PARTIZAN MOZZART BET 86:76 (27:19, 26:18, 18:20, 15:19)
Dvorana: Movistar arena
Sudije: Emil Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski
Real Madrid: Smit 9, Luvavu 7, Pradilja 8, Abalde 5, Kampaco 12, Okeke 6, Proćida, Maledon 13, Jantunen 2, Tavares 8, Feliz 9, Džons 7.
Partizan Mozzart Bet: Olman 6, Džons 19, 5as, Vildoza 2, Tompson 14, 8sk, Nakić, Tanasković 8, Hejs 5, Lakić 14, Džekiri 11, Pajola 5, Lovernj 2, Si.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Lesor 19 - Ki 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blekni 30/
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama