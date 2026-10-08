Moćna Valensija na 4-0! Kad Šorts diriguje, plešu svi: Slepi miševi zatrpali i Hapoel

Naštelovao je Ćavi Albert odlično Slepe miševe, kojima je 90+ poena lagan posao - svima su dali do sada barem 93, što je najmanje što su ubacili upravo sada - pa je u Španiji nastradao i Hapoel Tel Aviv – 93:82. Procvetao je i progledao Ti Džej Šorts posle (nepotrebne) sezone u Panatinaikosu, Tejlor igra još bolje nego prošle sezone, sva pojačanja su i više nego opravdala očekivanja... Sjajnu rolu imao je i bivši centar Crvene zvezde Hasijel Rivero , koji je nedavno dobio 'ugovor za stalno', posle onog probnog od mesec dana. Sve ide kao podmazano.

Da je postojala neka nagradna igra pred početak nove evroligaške sezone, gde se pogađa koje ekipe će biti na maksimalnom skoru 4-0 posle prve četiri odigrane utakmice, teško da bismo imali pobednika. Ko bi rekao da će Valensija baš ovako da melje?! Arhitekta prošlosezonskog istorijskog odlaska na Fajnal-for Pedro Martinez otišao je u Real Madrid, svi nosioci igre promenili su klubove i dobro se naplatili, pa su ih na prognozama često stavljali ispod zone plej-ina, među onim nesvrstanima, malo jače rečeno - nesnađenima. Što se u našem narodu kaže - kad ono, međutim. Valensija igra fantastično, kao da se ništa nije ni menjalo.

Odmah je Hapoel na startu upao u vrtlog raspoloženog Ti Džeja Šortsa, koji kao sa klizaljkama po ledu klizi po parketu i deluje u pojedinim trenucima stvarno neuhvatljivo. Trči konstantno, vrti se i sa loptom i bez nje, zbunjuje protivničke odbrane koje nekada ne znaju gde će pre i šta će. Tako je odmah bilo ekipi iz Tel Aviva jer je domaćin raširio i Dilan Osetkovski se nagradio i nasladio sa dve pogođene trojke. Zanimljivo je da su samo bivši igrač Partizan Mozzart Beta i Tejlor kod Valensije pogađali spolja u prvom poluvremenu - po dve obojica - a opet je domaćin zatrpavao koš rivala. Brzo su došli do dvocifrenog viška, bila je prava milina gledati kako melje španska ekipa, mada je bilo jasno da kad-tad mora i Hapoel da se probudi.

Nezaustavljiv na drugoj strani bio je Blejkni, koji je rešetao u prvom poluvremenu, pa i na startu drugog jer je odmah po ulasku u treću četvrtinu imao 17 poena, ali to nije bilo dovoljno ni u jednom trenutku da bude barem neki egal. Valensija je imala velikih +12 posle prve deonice, Hapoel je u drugoj uspeo da istopi dvocifreni zaostatak i zaigra dosta pristojnije, pošto su uspeli da iskoriste svaki put kada bi domaćin imao prazan hod ili kada bi Šorts bio na klupi. Čim bi se vratio omaleni plejmejker, nastavio bi da maltretira rivala. Tako je imao jedno neverovatno polaganje na kraju prve četvrtine kada je ukrao loptu i istrčao za tri sekunde gotovo ceo teren i pogodio u punom trku, pa na kraju prvog poluvremena za +7 bacio lob pas za poslednje poene pred odlazak na veliki odmor. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Trojke su krenule da pljušte na obe strane na startu drugog poluvremena, Tejlor i Blejkni su bili i dalje raspoloženi kao i u prve dve četvrtine, ali i dalje nisu Slepi miševi dopuštali gostima da se rezultatski vrate. Taman da priđu malo, probudi se neko i pogodio trojku ili neke poene uz faul. Bilo je i tehničkih greški za Hapoel, dobili su ih Micić zbog simuliranja i Brajant zbog prigovora, bilo je i problema sa povredama jer Zek Ledej nije ulazio od prve četvrtine u igru jer je očigledno imao neki problem... Svašta je mučilo Hapoel, pa je onda došao još i Puerto da dosoli na ranu. Pogodio je dve trojke zaredom u ranom napadu i doneo velikih +16, a jedina dobra vest za goste bila je da je Ledej mogao da se vrati na parket u jednom trenutku. Odlično je za Valensiju igrao i Rivero, makar što se napadačkog dela tiče, s obzirom da je ubacio osam brzinskih poena pred kraj treće deonice. Micić je nastavio da promašuje sve što je šutirao, na kraju napravio i četvrti faul, a Valensija je na poslednji mali odmor otišla sa 17 poena viška.