KRAJ: Spartak - Partizan Mozzart Bet 80:82
Najnovije vesti
sub. 24.10.26. | 20:13
Pratite sa nama duel iz Subotice iz minuta u minut
ABA liga, Grupa B, 5. kolo
SPARTAK - PARTIZAN MOZZART BET 80:82
/15:23, 24:22, 26:12, 15:25/
Dvorana: Dudova šuma
Sudije: Stefan Atomulese, Vojkan Živković, Nikola Domazet
Spartak: Kolman 4, Drobnjak 12, Pipkins 7, Jeremić 5, Lazarević 6, Tofoski -, Cerovina 2, Gegić 8, Ilić 9, Omić 8, Bodrožić, Nikolić 19.
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Vildoza 3, Tompson 23, Nakić 2, Tanasković 8, Stivens 6, Rivs 11, Hejs 11, Lakić -, Pajola 3, Lovernj 6, Si -.
Komentari / Podeli vest
KK Spartak SuboticaKK PartizanABA liga
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
subota | 24.10.2026.
nedelja | 25.10.2026.
ponedeljak | 26.10.2026.