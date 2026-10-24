KRAJ: Spartak - Partizan Mozzart Bet 80:82

sub. 24.10.26. | 20:13

Pratite sa nama duel iz Subotice iz minuta u minut

ABA liga, Grupa B, 5. kolo

SPARTAK - PARTIZAN MOZZART BET 80:82

/15:23, 24:22, 26:12, 15:25/

Dvorana: Dudova šuma

Sudije: Stefan Atomulese, Vojkan Živković, Nikola Domazet

Spartak: Kolman 4, Drobnjak 12, Pipkins 7, Jeremić 5, Lazarević 6, Tofoski -, Cerovina 2, Gegić 8, Ilić 9, Omić 8, Bodrožić, Nikolić 19.

Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Vildoza 3, Tompson 23, Nakić 2, Tanasković 8, Stivens 6, Rivs 11, Hejs 11, Lakić -, Pajola 3, Lovernj 6, Si -.

tagovi

KK Spartak SuboticaKK PartizanABA liga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest