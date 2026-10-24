Penjaroja: Bilo bi zasluženo da je i Spartak pobedio

Pobeda jeste upisana, ali razloga za zadovoljstvo u taboru Partizana nema previše. Strateg crno-belih Đoan Penjaroja ostavio je po strani činjenicu da je njegov tim slavio u Subotici rezultatom 82:80 i sačuvao maksimalan učinak u ABA ligi (4-0), stavivši u prvi plan kritiku na račun igre svojih izabranika i veliku pohvalu na račun rivala.

Španski stručnjak je odmah posle meča u dvorani "Dudova šuma" otvoreno poručio da izvedba crno-belih nije bila na zadovoljavajućem nivou.

“Srećan sam zbog pobede, ali naravno, nisam srećan zbog naše igre, jer moramo bolje da se takmičimo. Mnogo mi se sviđa kako Spartak igra, imam veliko poštovanje za njihovog trenera. Igraju odličnu košarku. Znali smo da neće biti lako, prvo jer Spartak igra dobro, drugo jer zbog derbija verovatno nismo imali pravi fokus i imali smo problema… Nismo kontrolisali ritam utakmice, imali smo problema u odbrani pik en rola i odbrani jedan na jedan, bilo je problema i u deljenju lopte u napadu, jer Spartak je igrao vrlo agresivnu odbranu. Na kraju, poslednjih 6-7 minuta, podigli smo se i došli do pobede, ali je jasno da je Spartak pobedio, da bi bilo zasluženo”, izjavio je Penjaroja.