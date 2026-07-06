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KRAJ: Srbija – BiH 94:81
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pon. 06.07.26. | 19:40
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KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA 94:81
/27:15, 27:20, 21:24, 19:22/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Gatis Salins (Letonija), Lorenzo Baldini (Italija)
Srbija: Dangubić 4, Jović 32, Momirov 2, Ristić, Jokić 20p+10sk+11as, Lakić 3, Đurišić 16p+7as, Tanasković 5, Davidovac, Avramović 8, Novak 4, Barna
Bosna i Hercegovina: Alibegović 11, Vrabac 7, Sertović 3, Gegić 9, Simanić 2 , Lazić 10, Talić 12p+8as, Islamović 3, Kamenjaš 8, Pjanić, Garza 16p+7sk
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