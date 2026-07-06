Šruder plesao protiv Kipra, Letonci ono njihovo - trojkama zatrpali Austriju
Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 21:55
Letonija, Holandija i Poljska će se ukrstiti sa Nemačkom, Hrvatskom i Izraelom u završnoj fazi kvalifikacija za Mundobasket
Na osnovu večerašnje partije Letonaca, deluje da je Arturs Žagars nedostajao reprezentaciji, ali i da je reprezentacija nedostajala njemu. Letonija je u poslednjem kolu grupe F na domaćem terenu ubedljivo slavila protiv Austrije rezultatom 112:66 i na taj način obezbedila prolazak u narednu fazu kvalifikacija, dok je Austriju ostavila zakucanu za poslednje mesto, te su za Austrijance kvalifikacije za Mundobasket završene. .
Prva četvrtina bila je jedina u kojoj smo videli bilo kakav vid neizvesnosti, a završena je nerešenim rezultatom (22:22). Međutim, ispostaviće se da je to bilo sve što smo videli od gostujuće selekcije na ovom duelu, jer se u nastavku igra u potpunosti preselila ispod njihovog koša. Raspucani Letonci su uhvatili sjajan ritam i u svom stilu krenuli trojkama da terorišu obruč rivala, te su već na poluvremenu prebacili cifru od 50 poena. Tada je već bilo jasno da Austrijanci ovde nemaju šta da traže, a u drugom delu na parketu je postojala samo jedna ekipa. Austrija je u drugom poluvremenu postigla tek 24 poena, a jasno je da ovako limitirana selekcija kada govorimo o ofanzivnom potencijalu zaista nema šta da traži na ovom nivou košarke.
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Što se pobedničkog sastava tiče, Martins Laksa je za 14 minuta na parketu postigao 20 poena, dok su Lomzas i Žagars upisali po 15, s tim što je plejmejker koji je u minuloj sezoni nastupao za Fenerbahče zabeležio i pet asistencija. Sa druge strane, u ekipi Austrije istakao se Nordin Kapić sa 19 poena uz šest skokova.
U grupi sa kojom se Letonci ukrštaju, Nemci su, predvođeni Denisom Šruderom, rutinski slavili protiv Kipra rezultatom 111:79. Ovaj susret nije imao rezultatski značaj ni za jedne ni za druge, pa je meč i odigran u tom stilu, bez preteranog takmičarskog naboja.
Na poluvremenu su Nemci već imali 25 poena prednosti, a već tada je bilo jasno da će Šruder napuniti sve kolone. Plejmejker nemačke je pokazao veliku razliku u kvalitetu u odnosu na kiparske igrače, poentirao je, delio asistencije, radio apsolutno šta god mu je padalo na pamet, a bilo je evidentno da gostujuća selekcija nema nikavu šansu na ovom duelu. Na kraju mu je izmakao ne samo tripl-dabl, već i dabl-dabl, a meč je završio sa 20 poena, 9 asistencija i 7 skokova.
Iz grupe F, uz Letoniju, prolaz dalje obezbedile su još i Holandija i Poljska, a u narednoj fazi formiraće novu grupu sa Nemačkom, Hrvatskom i Izraelom.