Šruder plesao protiv Kipra, Letonci ono njihovo - trojkama zatrpali Austriju

Na osnovu večerašnje partije Letonaca, deluje da je Arturs Žagars nedostajao reprezentaciji, ali i da je reprezentacija nedostajala njemu. Letonija je u poslednjem kolu grupe F na domaćem terenu ubedljivo slavila protiv Austrije rezultatom 112:66 i na taj način obezbedila prolazak u narednu fazu kvalifikacija, dok je Austriju ostavila zakucanu za poslednje mesto, te su za Austrijance kvalifikacije za Mundobasket završene. .

Prva četvrtina bila je jedina u kojoj smo videli bilo kakav vid neizvesnosti, a završena je nerešenim rezultatom (22:22). Međutim, ispostaviće se da je to bilo sve što smo videli od gostujuće selekcije na ovom duelu, jer se u nastavku igra u potpunosti preselila ispod njihovog koša. Raspucani Letonci su uhvatili sjajan ritam i u svom stilu krenuli trojkama da terorišu obruč rivala, te su već na poluvremenu prebacili cifru od 50 poena. Tada je već bilo jasno da Austrijanci ovde nemaju šta da traže, a u drugom delu na parketu je postojala samo jedna ekipa. Austrija je u drugom poluvremenu postigla tek 24 poena, a jasno je da ovako limitirana selekcija kada govorimo o ofanzivnom potencijalu zaista nema šta da traži na ovom nivou košarke.