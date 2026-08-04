Uslovi Tajsa za prelazak u Makabi: Šetač pasa u Tel Avivu i Beogradu; auto mora da bude iz Nemačke

Postalo je jasno da Danijel Tajs neće ni debitovati za Asvel, te da će njegova naredna destinacija biti Tel Aviv, odnosno ekipa Makabija. Kako prenosi tamošnji Kanal 5 Nemac će potpisati ugovor sa Makabijem, bez opcije izlaza, a iskusni centar je pored sume od 2.200.000 dolara po sezoni imao još zahteva.

Kako javlja pomenuti izvor, Tajs je tražio od kluba da mu obezbedi ljude koji će, pazite sada, biti zaduženi za šetanje njegovih pasa. Međutim, pošto će šestostruki prvak Evrope igrati utakmice kao domaćin u Tel Avivu (domaća liga) i Beogradu (Evroliga), on je zahtevao da mu se "profesionalni šetači pasa" obezbede i u glavnom gradu Srbije, kao i u Izraelu.