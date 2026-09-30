Novi pozivi Bate Mirkovića stigli u Niš i Pančevo
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 14:43
Đorđe Petrović iz Radničkog i Nemanja Vidojević iz Železničara naknadno pozvani u mladu reprezentaciju Srbije
Prekomande Ognjena Mimovića i Stefana Gudelja u A reprezentaciju Srbije ostavili su "rupe" u mladoj selekciji koju vodi Zoran Bata Mirković. Odlučio je da ih popuni desnim bekom niškog Radničkog, Đorđem Petrovićem i štoperom pančevačkog Železničara, Nemanjom Vidojevićem.
Obojica već imaju po dva nastupa za reprezentaciju Srbije, s tim da ih je Vidojević upisao u martovskom okupljanju Orlića, protiv reprezentacije Kirgistana za igrače do 23 godine, dok je Petrović imao čast da igra u novembru prošle godine protiv mlade reprezentacije Češke i dve godine starijih rivala iz Sjedinjenih Američkih Država.
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Ovaj put rivali reprezentaciji Srbije za igrače do 21 godine su vršnjaci iz Rusije, takođe u prijateljskim mečevima. Obe utakmice biće odigrane u sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazivi, 2. i 5. oktobra.
Podsetimo, selekcija koju vodi Zoran Mirković priprema se za Evropsko prvenstvo sledeće godine, koje će zajedničkim snagama biti organizovano u Srbiji i Albaniji. U nedavnim duelima sa reprezentacijom Iraka do 23 godine, Orlići su upisali dve sigurne pobede - po 3:0.
U međuvremenu, sa prvobitnog spiska selektora za septembarsko-oktobarske akcije, zbog nediscipline je otpao Lazar Jovanović, a onda i Stefan Leković zbog povrede. Vidojević je četvrti igrač pančevačkog superligaša u Mirkovićevom timu, dok je Petrović jedini iz redova Radničkog.