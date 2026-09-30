Novi pozivi Bate Mirkovića stigli u Niš i Pančevo

Prekomande Ognjena Mimovića i Stefana Gudelja u A reprezentaciju Srbije ostavili su "rupe" u mladoj selekciji koju vodi Zoran Bata Mirković. Odlučio je da ih popuni desnim bekom niškog Radničkog, Đorđem Petrovićem i štoperom pančevačkog Železničara, Nemanjom Vidojevićem.

Obojica već imaju po dva nastupa za reprezentaciju Srbije, s tim da ih je Vidojević upisao u martovskom okupljanju Orlića, protiv reprezentacije Kirgistana za igrače do 23 godine, dok je Petrović imao čast da igra u novembru prošle godine protiv mlade reprezentacije Češke i dve godine starijih rivala iz Sjedinjenih Američkih Država.