Drejmond objasnio zašto Džejms nije došao u Golden Stejt

Ubeđivao je Drejmond Grin dobrog prijatelja Lebrona Džejmsa da dođe u Golden Stejt Voriorse. Išli su zajedno na gol, na žurke, družili se tokom ove letnje pauze, ali nije uspeo nekadašnji najbolji defanzivac NBA lige da ubedi jednog od najboljih igrača u istoriji da dođe jedan kalifornijski tim zameni drugim.

Delovalo je bajkovito da se napravi veteranski super-tim, gde bi se udružili Lebron i Kari, Drejmond bi bio snagator, dok se još planirao i dolazak Entonija Dejvisa putem nekog blokbaster trejda. Umesto zabave sa drugarima starijim, odlučio se Džejms da ode u Filadelfiju i džabe se žrtvovao Grin što prvobitno nije produžio ugovor. Na kraju je novac dobio, ali verovatno bi više voleo da je Kralj došao.