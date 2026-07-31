Drejmond objasnio zašto Džejms nije došao u Golden Stejt
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 03:47
Grin otkrio zašto se Lebron nije udružio sa njima – zbog svega što je bilo
Ubeđivao je Drejmond Grin dobrog prijatelja Lebrona Džejmsa da dođe u Golden Stejt Voriorse. Išli su zajedno na gol, na žurke, družili se tokom ove letnje pauze, ali nije uspeo nekadašnji najbolji defanzivac NBA lige da ubedi jednog od najboljih igrača u istoriji da dođe jedan kalifornijski tim zameni drugim.
Delovalo je bajkovito da se napravi veteranski super-tim, gde bi se udružili Lebron i Kari, Drejmond bi bio snagator, dok se još planirao i dolazak Entonija Dejvisa putem nekog blokbaster trejda. Umesto zabave sa drugarima starijim, odlučio se Džejms da ode u Filadelfiju i džabe se žrtvovao Grin što prvobitno nije produžio ugovor. Na kraju je novac dobio, ali verovatno bi više voleo da je Kralj došao.
Izabrane vesti
Kako kaže Drejmond, izgleda da Lebron nije mogao da pojača tim protiv kog je četiri puta zaredom igrao veliko NBA finale.
"Kada pogledate Golden Stejt, mislim da Lebron nikada nije uspeo to da prevaziđe sve što je bilo i to razumem. Mislim da smo svi znali da je to bila najveća prepreka. Ne verujem da je problem bio tim, organizacija ili bilo šta drugo. Mislim da je problem bila istorija. Živimo u vremenu kada svi imaju nešto da kažu, čak i kada nemaju šta da kažu. Zbog toga bi bio žestoko kritikovan da je došao u Voriorse. Ljudi bi pričali: ‘Morao si da odeš kod njih, morao si da se udružiš sa Stefom’. Mislim da je to imalo veliki uticaj na njegovu odluku i da je upravo zbog toga Golden Stejt ostao bez Lebrona", kaže Drejmond.
Podsetimo se, kada se 2014. vratio u Klivlend, Džejms je predvodio Kavalirse do četiri uzastopna NBA finala, a sva četiri puta rival im je bio upravo Golden Stejt. Tako je postao veliki protivnik Karija, Grina, Kleja Tompsona, kasnije i Durantule. U finalu 2016. godine Džejms je predvodio Klivlend do istorijskog preokreta posle zaostatka od 1-3 i prve titule u istoriji franšize. Veliku ulogu u tom raspletu imao je i Grin, koji je propustio petu utakmicu zbog suspenzije jer je upravo udario Lebrona u četvrtoj utakmici.
Grinova suspenzija i danas se smatra jednim od najvećih trenutaka koji su promenili tok NBA istorije. Da nije bio kažnjen, pitanje je da li bi Klivlend osvojio titulu 2016. godine, a moguće je i da Kevin Durant ne bi prešao u Golden Stejt tog leta.
Kada je KD prešao tamo, onda su ih lako čistili u naredna dva finala, gde je on ujedno bio i MVP. Izgleda da preko toga nije mogao da pređe Džejms, ako pitate Grina.