Kusturica projektovan kao drugi pik 2028. godine
Vreme čitanja: 3min | čet. 20.08.26. | 17:58
Slovenac Joksimović prvi prospekt drafta 2027.
NBA draft je događaj koji traje dve večeri, ali se o njemu zapravo uvek priča. To je proces koji ne staje za skaute i timove. Jer odmah posle drafta kreću pripreme za sledeći.
Ekipe se već zagrevaju za 2027. godinu, iako je ta draft klasa slabija od ovogodišnje. Ipak, naravno da ima dobrih igrača, a posebno će biti zanimljivo ispratiti kako će se razviti novi sistem draft lutrije.
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Renomirani ESPN je zato rangirao sve talente za draft 2027. godine, ali i 2028. na kome će najverovatnije biti naš Nikola Kusturica. I upravo njega ESPN vidi kao drugog pika.
"Kusturica će naredne dve godine igrati na UCLA-u pre nego što se prijavi za NBA draft. Krilni igrač je predvodio Srbiju do srebrne medalje na U17 Svetskom prvenstvu ovog leta, a prosečno je beležio 24,6 poena, 6,9 skokova, 1,7 blokadu i 2,3 ukradene lopte po utakmici uz šut iz igre od 46,8%. Reč je o igraču koji radi sve na terenu.
Sa 17 godina, Kusturica će takođe biti prilično mlad za koledž, ali bi njegov izuzetni takmičarski duh trebalo značajno da mu pomogne u prilagođavanju. Još uvek fizički sazreva, ali poseduje bogat napadački repertoar i potencijal da poentira sa sve tri nivoa, kao i da kreira za ostale. Ukupna efikasnost i šut sa distance je nešto na čemu treba da radi, ali vreme je na njegovoj strani kada je u pitanju razvoj", stoji u tekstu ESPN-a.
Ispred Kusturice se nalazi samo Žoakim Bumtje Bumtje, njegov bivši saigrač iz Barselone. Centar je na pomenutom prvenstvu bio MVP turnira pošto je predvodio Amerikance do zlata. On će naredne dve sezone igrati na prestižnom Djuku.
Što se tiče ovog drafta, na ESPN listi nalaze se još Kejden Dotri (plejmejker, srednja škola), Si Džej Rosir (krilo, srednja škola) i Bekam Blek (plejmejker, srednja škola). Sva trojica su Amerikanci i sva trojica su igrala protiv Srbije u finalu U17 Mundobasketa.
Da se okrenemo idućem draftu 2027. godine. Kao prvog prospekta ESPN navodi Stefana Joksimovića, mladog Slovenca.
Igrač Baskonije je imao zanimljivih 12 meseci iza sebe. Nakon što je na proleće osvojio titulu najkorisnijeg igrača (MVP) na Adidas Eurokamp-u, Joksimović je ranije ovog meseca predvodio Sloveniju do zlata na FIBA Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. Proglašen je za MVP-ja turnira, uz prosečnih 23,1 poena, 6,7 skokova i 3,7 asistencija, 54,2% šuta za dva, 35,6% za tri i 78,1% sa linije penala po meču.
Iako nije izuzetno eksplozivan atleta, Joksimović igra sa dovoljno početne brzine da iskoristi svoju prednost u visini pri prodoru ka košu. Moraće dalje da napreduje kao šuter i da razvije veću kreativnost pri završnici oko obruča kako bi u budućnosti zaslužio veliku ulogu u nekom timu. Međutim, već je pokazao širok spektar sposobnosti, zbog čega će mnogi timovi ozbiljno razmatrati da ga izaberu sa prvog mesta na draftu.
Skauti se jedino pitaju kakvu će ulogu Joksimović imati u Baskoniji, gde je prošle godine debitovao za prvi tim. Nisu mu zagarantovani veliki minuti, ali čini se da tim iz Vitorije neće biti neki faktor u Evroligi, pa će Slovenac imati prostora za razvoj.
ESPN je iza Jokisimovića stavio Amerikance Tajrona Stouksa (krilo, Kanzas), Kventina Kolmana (bek, Ilinoj), Džejsona Kroua (bek, Mizuri) i Kemerona Vilijamsa (krilo, Djuk).