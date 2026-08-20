Kusturica projektovan kao drugi pik 2028. godine

Renomirani ESPN je zato rangirao sve talente za draft 2027. godine, ali i 2028. na kome će najverovatnije biti naš Nikola Kusturica. I upravo njega ESPN vidi kao drugog pika.

"Kusturica će naredne dve godine igrati na UCLA-u pre nego što se prijavi za NBA draft. Krilni igrač je predvodio Srbiju do srebrne medalje na U17 Svetskom prvenstvu ovog leta, a prosečno je beležio 24,6 poena, 6,9 skokova, 1,7 blokadu i 2,3 ukradene lopte po utakmici uz šut iz igre od 46,8%. Reč je o igraču koji radi sve na terenu.

Sa 17 godina, Kusturica će takođe biti prilično mlad za koledž, ali bi njegov izuzetni takmičarski duh trebalo značajno da mu pomogne u prilagođavanju. Još uvek fizički sazreva, ali poseduje bogat napadački repertoar i potencijal da poentira sa sve tri nivoa, kao i da kreira za ostale. Ukupna efikasnost i šut sa distance je nešto na čemu treba da radi, ali vreme je na njegovoj strani kada je u pitanju razvoj", stoji u tekstu ESPN-a.

Ispred Kusturice se nalazi samo Žoakim Bumtje Bumtje, njegov bivši saigrač iz Barselone. Centar je na pomenutom prvenstvu bio MVP turnira pošto je predvodio Amerikance do zlata. On će naredne dve sezone igrati na prestižnom Djuku.

Što se tiče ovog drafta, na ESPN listi nalaze se još Kejden Dotri (plejmejker, srednja škola), Si Džej Rosir (krilo, srednja škola) i Bekam Blek (plejmejker, srednja škola). Sva trojica su Amerikanci i sva trojica su igrala protiv Srbije u finalu U17 Mundobasketa.