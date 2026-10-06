Alkaras odbranio titulu u Tokiju

U četiri od pet mečeva na turniru, Alkaras je morao da igra taj-brejk i uvek je iz njega izlazio kao pobednik. Imao je čvrste nerve i danas iako je i Lehačka , 19. na ATP listi, pokazao zube i da je bio vredan finala.

Tako je postao prvi teniser koji je uspeo da veže dve titule u Tokiju, pre njega je to pošlo za rukom bivšem broju jedan, Amerikancu Pitu Samprasu 1993. i 1994.

Ovo je treća titula za tenisera iz Murisje od početka sezone i prva još od februara kada je bio najbolji u Dohi. Pre toga je trijumfovao na Australijan Openu. Takođe, došao je do 27. titule od početka karijere i popravio sebi šanse za skok na drugu poziciju u nastavku sezone.

"Čestitao bih Jiržiju i njegovom timu na fantastičnom turniru. Igrali smo finala i ranije, nadam se da će ih biti i ubuduće. Moj tim i ja smo prošli kroz dug proces te povrede, imali smo dosta uspona i padova, ali radili smo naporno svakog dana. To što smo postigli je neverovatno i mogu samo da se zahvalim svima, srećan sam što vas imam na svojoj strani", poručio je Alkaras.

Španac je poručio da jedva čeka da dođe i naredne godine i pokuša da ostvari het-trik titula.

Iz Tokija će se vratiti bogatiji za 438.000 dolara, a gledaćemo ga i na predstojećem Mastersu u Šangaju gde će biti u ulozi drugog nosioca. Na startu je slobodan, dok u drugom kolu ide na boljeg iz meča Huana Manuela Serundola i tenisera iz kvalifikacija ili laki luzera.