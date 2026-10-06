Alkaras odbranio titulu u Tokiju
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 13:30
Španac je prvi teniser od Pita Samprasa koji je vezao dve uzastopne titule na turniru u Japanu
Slatko i glatko, Karlosu Alkarasu ide sve bolje otkako se u avgustu vratio na teren posle povrede ručnog zgloba.
Španski teniser je u finalu turnira u Tokiju uspeo da odbrani trofej pošto je posle 97 minuta igre pobedio Čeha Jiržija Lehečku, 7:6 (4), 6:4.
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Tako je postao prvi teniser koji je uspeo da veže dve titule u Tokiju, pre njega je to pošlo za rukom bivšem broju jedan, Amerikancu Pitu Samprasu 1993. i 1994.
U četiri od pet mečeva na turniru, Alkaras je morao da igra taj-brejk i uvek je iz njega izlazio kao pobednik. Imao je čvrste nerve i danas iako je i Lehačka, 19. na ATP listi, pokazao zube i da je bio vredan finala.
Ovo je treća titula za tenisera iz Murisje od početka sezone i prva još od februara kada je bio najbolji u Dohi. Pre toga je trijumfovao na Australijan Openu. Takođe, došao je do 27. titule od početka karijere i popravio sebi šanse za skok na drugu poziciju u nastavku sezone.
"Čestitao bih Jiržiju i njegovom timu na fantastičnom turniru. Igrali smo finala i ranije, nadam se da će ih biti i ubuduće. Moj tim i ja smo prošli kroz dug proces te povrede, imali smo dosta uspona i padova, ali radili smo naporno svakog dana. To što smo postigli je neverovatno i mogu samo da se zahvalim svima, srećan sam što vas imam na svojoj strani", poručio je Alkaras.
Španac je poručio da jedva čeka da dođe i naredne godine i pokuša da ostvari het-trik titula.
Iz Tokija će se vratiti bogatiji za 438.000 dolara, a gledaćemo ga i na predstojećem Mastersu u Šangaju gde će biti u ulozi drugog nosioca. Na startu je slobodan, dok u drugom kolu ide na boljeg iz meča Huana Manuela Serundola i tenisera iz kvalifikacija ili laki luzera.