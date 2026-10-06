De la Fuente vidi poraz Hrvata kao incident, Olmo tvrdi: Spremaju nam pakao

Luis de la Fuente je pred meč u Splitu morao da precrta povređenog Ferana Toresa, ali Furija i tako ima jak tim, da je praktično svejedno ko će zaigrati umesto njega protiv Vatrenih.

Lamin Jamal, kandidat za Zlatnu loptu, odigrao je sve tri utakmice i male su šanse da će ga De la Funete poslati na teren i četvrti put, iako mladi as Barselone želi da bude u startnih 11.

"Rekao sam i ranije da nas čeka teška serija od četiri utakmice. Moramo da izvedemo tim koji je u savršenoj kondiciji. Ima jedna važna stvar koju bih da naglasim, niko neće igrati više od 270 minuta. Lamin je igrao dva ili tri minuta više, isto kao i Laport. Niko neće igrati više od toga, borimo se za kvalifikacije. Lamin je uvek spreman da igra, svi žele da igraju. Onda moramo da analiziramo da li je to odgovarajuće ili ne. On je u fantastičnoj formi, uzor je svima i veliki je takmičar. U kondiciji je da igra, ali to važi i za njegove saigrače", izjavio je selektor Španije Luis de la Fuente.

20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30)

Ovih dana gotovo da nema selektora koji je rekao da mu se dopada novi format takmičenja. Četiri meča u zgusnutom programu, to je bio izazov čak i za Špance koji imaju veliki broj opcija. Uz to, treba sačuvati oreol nepobedivosti.

"Volim da se takmičim, ali i dalje imam isto mišljenje kao na početku takmičenja. Četiri meča u deset dana je previše. Više mi se dopadao stari format, ali ne žalimo se, već prilagođavamo, sve dok je ovako igraćemo u skladu sa tim teškoćama. Naravno, spremni smo na bilo šta, fudbal je moćna sila. Ne brinu me mnogo porazi, jer se u fudbalu više gubi nego što se dobija. Sve dolazi u svoj čas, moraćemo da se prilagodimo. Kada dođe i taj poraz, pokušaćemo da dostignemo nove visine", poručio je selektor Furije.

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Španci su bili vrlo efikasni, pobedili su Englesku na Vembliju (3:2), potom Hrvatsku (4:1) i zatim Češku (3:1). Pitanje je šta da očekuje od uzdrmanih Hrvata koji su sa 7:0 izgubili od Engleske u Rijeci.

"Imaju fantastičan tim. Ono što im se desilo tog dana je nesreća u fudbalu, kao kada je Brazil sa 7:1 izgubio 2014. na Mundijalu, ili taj poraz Nemaca od Španije od 6:0. Želimo da zadržimo sadašnji nivo. Pred nama je vrlo motivisan tim, ali i mi smo. Volimo da igramo u ovakvoj atmosferi, sigurno će biti fantastično. Volim kada je mnogo publike, bez obzira da li su uz nas ili protiv nas. To uvek motiviše igrače", zaključio je De La Fuente.