Istorijsko ne NBA ligi: Ugovor – kolonijalistički

Doduše, i tu postoje neke razlike. Prema navodima SDNA kategorički protiv predloga NBA lige bili su Olimpijakos, Barselona, Olimpija Milano i Baskonija. Sa druge strane, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče su bili mnogo blaži u stavu i čak za nove pregovore sa NBA ligom, uz jače finansijske uslove, ali su prihvatili da glasaju za "ne".

Gazeta navodi da su evroligaši više za opciju proširenja elitnog evropskog takmičenja. Odnosno za proces koji je započet pre nekoliko meseci.

Treba napomenuti da su vlasnici Evrolige u ovom momentu milanska Olimpija, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Anadolu Efes, Panatianikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, Asvel, Baskonija, Žalgiris i suspendovani CSKA.

Zahtev za nove franšize Evroligi je podnelo 11 klubova, a to su: Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. Prema prvobitnom planu predviđeno je da se od ovih 11 ekipa bira osam novih franšiza, kao i to da se od naredne sezone igra format sa 24 ekipe.

NBA je imala drugačiju ideju. U Americi nisu videli srpske klubove među potencijalnim učesnicima takmičenja koje bi oni organizovali. Od ranije je poznato da su gradovi u kojima najjača liga sveta želi svoje timove Milano, Rim, Berlin, Barselona, London, Mančester, Pariz, Lion, Berlin, Minhen, Istanbul i Atina. Takođe, ono na čemu je NBA insistirala jeste da se i elitni fudbalski klubovi pridruže njihovom evropskom projektu, pa tako italijanski mediji navodi da da je zamenik komesara Mark Tejtum obavio razgovore sa Pari Sen Žermenom, Barselonom, Realom, Bajernom i Milanom.