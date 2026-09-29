Micić sa dve trojke ugasio Zvezdine nade: Džaba naleti crveno-belih, Hapoel ostao hladne glave

Da sve bude gore po Ibona Navara , vremena za ozbiljan trening neće biti, jer već u četvrtak u Beogradsku arenu stiže Anadolu Efes, tim koji je večeras nadigrao Real Madrid.

Bio je na ovoj utakmici upečatljiv izostanak koncetracije kod sudija. Kriterijum je bio čudan, kvario je Zvezdine nalete, ali daleko od toga da je suđenje uzrok drugog evroligaškog poraza. Meč sa Hapoelom ostaće upamćen i po zvižducima koje je dobio Džonatan Motli , jer je kao i u prvom kolu imao previše grešaka za jednog ozbiljnog centra.

Najbolji u pobedničkom sastavu bio je Ilajdža Brajant sa 18 poena, deset skokova i četiri asistencije. Pratili su ga Ledej i Blejkni sa po 12 i Micić sa 11 poena. Kod Zvezde su najraspoloženiji bili Batler sa 19, Nvora sa 13 i Karter sa 12 poena.

Zvezda je u samom finišu pokazala znake života i još jednom kupila povratnu kartu za ovaj meč. Ebuka Izundu je snažno zakucao za -5, ali je onda Vasilije Micić sa dve trojke ugasio sve nade domaćih. Šutirao je srpski bek 1/10 za tri poena, a onda je ubacio dve trojke kojima je slomio nekadašnji klub. Uspela je Zvezda još jednom da se uzdigne kao feniks iz pepela i da dođe do -3 na deset sekundi do kraja, ali je Tomaš Satoranski sa linije penala otklonio sve sumnje oko pobednika, pa je Batlerova trojka uz zvuk sirene bila uzaludna.

Zvezda je u utakmicu ušla slično kao protiv Žalgirisa. Bez trunke odbrane. Hapoel je prelako dolazio do poena, pre svih Ilajdža Brajant kome Tajson Karter nije mogao ništa. Ali i generalno cela ekipa gostiju je realizovala svaki napad u prva tri minuta. Nisu crveno-beli na drugoj strani bili loši, i oni su pronalazili pene, no do jednog momenta,

Kao i u susretu sa velikanom iz Kaunasa, crveno-beli su brzo bili na dvocifrenom zaostatku (18:28) i morali su da se vade. Tada je Ibon Navaro uveo Ognjena Dobrića koji je po ko zna koji put promenio energiju, ubacio trojku, a ispratili su ga Nik Vajler Beb sa ubačenom poludistancom, te Semi Odželej koji je zakucavanjem sa dve ruke podigao temperaturu u dvoranu. Valja reći da je i suđenje u prvom poluvremenu bilo diskutabilno. Ne može se reći da je kriterijum bio potpuno ujednačen. Ipak, Zvezda se izborila i vratila u igru.

Nalet domaćih prekinuo je Iš Vejnrajt ubačenom trojkom, ali Zvezda nije pala. Poenima Dobrića, zatim četiri vezana Nvore i na kraju trojkom Tajsona Kartera došla je do prvog vođstva - 36:35. E, onda su crveno-beli pali.

Poslednja tri minuta nisu dali koš, izgledalo je kao da je igračima neko oduzeo košarkaški talenat. Naravno da je Hapoel to iskoristio da se odlepi i finiširao je uvodnih 20 minuta serijom 11:0. Dobrom ritmu Hapoela kumovali su dodatno Čima Moneke i Ebuka Izundu neinteligentnim faulovima dok je Zvezda u bonusu. Finiš druge četvrtine delovao je i te kako obećavajuće, međutim na pauzu su igrači otišli pognutih glava, dok većina dvorane nije mogla da veruje čemu je prisustvovala.

Kako je krenula treća četvrtina, činilo se da će Hapoel obrukati Zvezdu jer je u jednom momentu imao i 13 poena prednosti. Džonatan Motli je promašio zicer na neverovatan način, a za Hapoel je poene ubacio Vasilije Micić. Onda se sve okrenulo. Navaru se isplatilo što je dao poverenje Stefanu Miljenoviću da započne drugo poluvreme na poziciji plejmejkera.

Mladi srpski reprezentativac ubacio je trojku i poput Dobrića uneo neku drugačiju energiju i okrenuo momentum. Nadovezali su se Batler i Nvora, a trojkom Batlera Zvezda je prišla samo četiri razlike. Međutim, Hapoel se resetovao nakon televizijskog tajm-auta i krenuo opet da postiže poene, najviše preko Zeka Ledeja.

Treba da se istakne da je na sredini treće četvrtine nekoliko napada i odbrana uprskao Motli, a kada ga je Navaro (konačno) zamenio, američkom centru je zviždala cela Beogradska arena...

Opet je bilo vidljivo i odsustvo koncetracije kod arbitara, jer je kao i u prvom poluvremenu bilo čudnih odluka. Pre svega faul Miljenovića nad Brajantom. Te sitnice su uvele Zvezde u novi period nervoze, iako domaći sastav nije dao Hapoel opet da se odlepi. Jeste izraelski tim još jednom bolje zatvorio deonicu poenima Germana, jeste Zvezda srljala u napadu, ali je bila tu, iako se višak gostiju povećao.

Hapoel je strpljivom igrom u završnici slomio Zvezdu. Blejkni i Tai Odijase doneli su mu novi dvocifreni plus i na pola četvrte deonice je bilo evidentno da za Zvezdu nema povratka. Napadi nisu izgledali dobro, promašivali su se i otvoreni šutevi do kojih se generalno teško dolazi i to je bilo to.

Uspela je Zvezda još jednom da se uzdigne kao feniks iz pepela i da dođe do -3 na deset sekundi do kraja, ali je Tomaš Satoranski sa linije penala otklonio sve sumnje oko pobednika, pa su Navaro i njegovi puleni su morali da se pomire sa još jednim neuspehom. Da se razumemo, Hapoel je kao i Žalgiris jedna ozbiljna ekipa koja pretenduje na plej-of, ali svakako biti na 0-2 nije prijatno.

EVROLIGA, 2. kolo

Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv 80:81

/18:28, 17:17, 24:22, 21:14/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Džozef Bisang

Crvena zvezda: Motli 2, Džons 6, Miljenović 3, Vajler Beb 2, Batler 19, Karter 12, Dobrić 5, Izundu 5, Nvora 13, Odželej 4, Kremer, Moneke 9

Hapoel Tel Aviv: German 2, Blejkni 12, Brajant 18p + 10 sk, Kerington, Timor, Vejnrajt 5, Satoranski 8, Ledej 12, Odijase 8, Micić 11, Oturu 5

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

Fenerbahče - Bajern 100:76

/Horton Taker 19 - Vašington 20/

Crvena zvezda - Hapoel 80:81

/Batler 19 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Virtus Bolonja /u toku/

Valensija - Baskonija /u toku/

Pariz - Partizan Mozzart Bet /u toku/

Sreda

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)

***kvote su podložne promenama