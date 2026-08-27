Legendarni Šakota ne staje! Potpisao ugovor do 2030. godine
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 20:56
Čuveni srpski trener nastavlja sa trenerskim poslom kojim se bavi preko 40 godina
Grčki velikan AEK i zvanično je potvrdio produžetak saradnje sa srpskim stručnjakom Draganom Šakotom (74) za sezonu 2026/27, uz klauzulu koja mu osigurava mesto u klubu u bilo kojoj ulozi sve do leta 2030. godine. Glavna snaga atinskog tima ostaje prekaljeni strateg čija impresivna trenerska karijera traje već pune 43 godina (od 1983. godine), što ga čini jednim od najdugovečnijih i najiskusnijih stručnjaka u evropskoj košarci.
Šakota u novu takmičarsku godinu ulazi kao aktuelni najbolji trener FIBA Lige šampiona, nakon što je predvodio atinsku „Kraljicu“ do meča za titulu na Fajnal-foru 2026. u Badaloni.
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Tokom bogate istorije na klupi AEK-a, srpski strateg sa četiri decenije trenerskog staža klubu je već doneo šampionsku titulu Grčke (2002), Kup Grčke (2018), kao i trofej FIBA Lige šampiona (2018).
U zvaničnom saopštenju atinskog kluba istaknuta je posebna povezanost trenera i kluba.
„Njegova karmička veza sa ‘Kraljicom’ je opštepriznata... AEK sa velikim zadovoljstvom objavljuje da će naš šampionski šef stručnog štaba i aktuelni trener godine u Ligi šampiona, Dragan Šakota, nastaviti da predvodi tim sa klupe u sezoni 2026/27. Istovremeno, danas je potpisao ugovor u bilo kojoj ulozi u klubu do 2030. godine! Trener će UVEK BITI OVDE!“.
Tokom neverovatne karijere vodio je IMT, Zadar, Cibonu, PAOK, Peristeri, Iraklis, Aris, prvi put na klupu AEK-a je seo još 2001. godine. Potom je trenirao Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Fortitudo, Trabzon, Antaliju. Zatim se vratio u Aek, na kratko je pomogao Crvenoj zvezdi 2020. Išao je u Saragosu, Ređinu i Brindisi da bi se vratio kući u AEK 2024.