Legendarni Šakota ne staje! Potpisao ugovor do 2030. godine

Tokom bogate istorije na klupi AEK-a, srpski strateg sa četiri decenije trenerskog staža klubu je već doneo šampionsku titulu Grčke (2002), Kup Grčke (2018), kao i trofej FIBA Lige šampiona (2018).

U zvaničnom saopštenju atinskog kluba istaknuta je posebna povezanost trenera i kluba.

„Njegova karmička veza sa ‘Kraljicom’ je opštepriznata... AEK sa velikim zadovoljstvom objavljuje da će naš šampionski šef stručnog štaba i aktuelni trener godine u Ligi šampiona, Dragan Šakota, nastaviti da predvodi tim sa klupe u sezoni 2026/27. Istovremeno, danas je potpisao ugovor u bilo kojoj ulozi u klubu do 2030. godine! Trener će UVEK BITI OVDE!“.

Tokom neverovatne karijere vodio je IMT, Zadar, Cibonu, PAOK, Peristeri, Iraklis, Aris, prvi put na klupu AEK-a je seo još 2001. godine. Potom je trenirao Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Fortitudo, Trabzon, Antaliju. Zatim se vratio u Aek, na kratko je pomogao Crvenoj zvezdi 2020. Išao je u Saragosu, Ređinu i Brindisi da bi se vratio kući u AEK 2024.