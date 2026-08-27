Druga dimenzija su klubovi iz „liga petice“, za njih je Liga konferencije prava šetnja

Madervel je već bio na konopcima, ništa naročito u prvom delu revanša nije mu značio ni pogodak Emanuela Longela. Možda bi se Škoti još malo koprcali da nije bilo crvenog kartona. Posle njega su načisto potonuli. Tri minuta bilo je Frajburgu više nego dovoljno da drugi put na utakmici zatrese mrežu, preko Igora Matanovića. Hrvatski napadač je na poslednje tri utakmice dao tri i namestio dva gola. Nakon njega, kroz tri minuta, precizan hitac uputio je i Cirjake Ajri, a Kejsuke Goto je pred nadoknadu pečatirao novo ubedljivo slavlje.

Kako se Madervel proveo protiv Frajburga, tako je i Gornjik Zabže u duelu sa Monakom – 4:1 (2:0). Poljaci su u prvom susretu pružili nešto bolji otpor, međutim, kada se sve zbroji i oni su dobili sedmicu. Direktno je klub iz Kneževine igrao, nastojao je da sve vrlo brzo završi i bezmalo da jeste do odlaska na odmor. Dva gola prednosti, pa je usledio mat Aleksandra Golovina. Pogoci sa obe strane u završnici ništa nisu menjali…

Ni po čemu se od pomenuta dva kluba iz „liga petica“ večeras nije razlikovao ni Kopenhagen. Godinama je bio neugodan protivnik u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je prošle sezone ostao bez titule od Orhusa. Novi šampion nije tim takvog kalibra, dokazalo se da nije za društvo najboljih, a ekipa Parkena izbacila je tri rivala i domogla se evropske jeseni.

Prvo je izbacila Žitomir, zatim Silkeborg, a na kraju Inter Turku. Nije imala prednost uoči revanša, ali je u njemu zgromila Fince – 4:1 (1:0). Imaće priliku da skuplja bodove u Ligi konferencije i da budži koeficijent, ali džabe sve to Koipenhagenu ukoliko i u novoj sezoni podbaci u danskom šampionatu.

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2

Četvrtak

KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1

Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0

Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1

Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2

Frajburg - Madervel 4:1 (1:1), prvi meč 3:1

Monako - Gornjik 4:1 (2:0), prvi meč 3:2

Inter Eskaldes - Drita , prvi meč 2:2 (U TOKU)

Hradec - Panatinaikos , prvi meč 2:2 (U TOKU)

Rakov - Hajduk 2:3 (2:2, 1:1), prvi meč 2:2

Riga - Ki Klaksvik 2:1 (0:0), prvi meč 0:0

Pafos - Dinamo Tirana , prvi meč1:1 (U TOKU)

Kopenhagen - Inter Turku 4:1 (1:0), prvi meč 0:0

Bran - PAOK 3:2 (1:0), prvi meč 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama