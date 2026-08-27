Eksplozija Loisa Dionija! Stavio Zelene na leđa i uveo ih u Ligu Evrope

Dioni se nakon odlaska iz Zvezde vratio u Anže gde je pokidao ligamente kolena, propustio veći deo sezone i ispao u drugu ligu. Međutim, tamo se fudbalski preporodio, dao 15 golova i bio jedan od junaka povratka crno-belih u Ligu 1. Tamo je odigrao samo jedan meč i prihvatio bogatu ponudu iz druge lige Turske. Potpisao je za Bandirmu gde nije opravdao očekivanja, pa je sledeće sezone otišao u redove drugog turskog drugoligaša Manise i tamo eksplodirao postigavši 22 gola na 38 utakmica prošle sezone.

Opet je postao vruća roba na pijaci, tražio ga je i Kajzeri, a trku za njegov potpis dobila je Omonija. Došao je kada su kvalifikacije za Ligu šampiona već bile počele, a Omoniju je čekao dvomeč u drugom kolu protiv Kairata koji se spustio iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Dioni je prvi meč (1:0) na Kipru presedeo na klupi, da bi u drugom ušao sa klupe i Omonija je sa dva igrača manje uspela da prođe na penale.

Usledio je dvomeč sa Linkolnom sa Gibraltara u kojem su Kiprani umalo da se obrukaju. U prvom meču u gostima su izjednačili na 1:1 golom u dubokoj nadoknadi vremena, da bi Dioni u revanšu na Kipru pogodio za minimalnu pobedu od 1:0.

Očekivalo se da Sint Trojden bude mnogo teža misija i apsolutni favorit u plej-ofu zbog svega što je uradio kao najprijatnije iznenađenje prošle sezone u Belgiji. Opravdali su tu ulogu u prvom meču minimalnom pobedom, ali ih je večeras Dioni sahranio na Kipru. Pogodio je iz penala u 16. minutu, potom duplirao prednost u 29., ali su gosti uspeli da se vrate u meč pogotkom sa bele tačke u finišu poluvremena.

Međutim, Dionijev gol na početku drugog dela igre odveo je Omoniju na novih dva razlike, Panajotu je u 82. minutu nokautirao goste, koji su u nadoknadi samo ublažili eliminaciju, te takmičenje nastavljaju u Ligi konferencije.