Evropsko veče u Humskoj kakvo se dugo čekalo

Vreme čitanja: 7min | čet. 27.08.26. | 21:12
Partizanov stadion kao vreo lonac dočekao Hetafe
Kažu da ovako nije bilo još od Steaue. U smislu ambijenta. Prođe od tada 11 leta. A po samoj brojnosti, poseta se čekala još od meča sa Arsenalom pre 16 godina. Za zvaničnu potvrdu koliko je tačno gledalaca prisustvovalo revanšu između Partizana i Hetafea moraćemo da sačekamo zvaničan podatak, ali što se tiče atmosfere – prevazišla je gotovo sve viđeno u poslednjih nekoliko godina.
Blizu 30.000 ljudi slilo se u Humsku ulicu. U tim trenucima uopšte nije bilo bitno da li su na tribinama deca ili penzioneri, muškarci ili dame, da li podržavaju vlast ili opoziciju, da li su došli iz Beograda ili iz unutrašnjosti... Svi su se stopili u jedinstven zagrljaj i na umu imali samo jednu misao: kako pogurati Parni valjak ka čudu i plasmanu u Ligu konferencije.
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Pesma, razdraganost i nepokolebljiva podrška... Pola sata pre početka revanš meča sa Špancima blizu 90 procenata kapaciteta stadiona već je bilo popunjeno, a Grobari su se postarali da igračima daju silovit podstrek još u momentu kada su iz tunela istrčali na zagrevanje.
Dodatni emotivni impuls stigao je od pilota Jovana Prokopijevića, čoveka koji je prošle sedmice bezbedno vratio crno-bele iz Madrida i tom prilikom preko razglasa u avionu emotivnom porukom objasnio šta znači voleti Partizan, bez obzira na trenutne rezultate. To je bio sjajan povod da bude specijalan gost kluba i da se sa atletske staze još jednom obrati okupljenoj publici, koja ga je nagradila gromoglasnim aplauzom.
Nedugo zatim, tribine su ovacijama dočekale i prvotimce košarkaškog kluba Partizan, koji su prepoznali važnost momenta i došli da pruže podršku svojoj crno-beloj familiji.
Pre izlaska igrača oba tima na teren, na južnoj tribini je osvanuo transparent koji svedoči da Grobari dobro razumeju situaciju u kojoj se klub nalazi:
„Stručnom štabu i upravi koji brane klupsko ime – bezrezervna podrška sa južne tribine“.
Ionako je sve bilo kao u vrelom loncu, a tribine su dodatno proključale kad je iz Češke stigla vest da Crvena zvezda gubi 1:4 od Plzenja...
Naravno, u centru pažnje bio je šef stručnog štaba Saša Ilić. Legenda kluba nagrađena je višeminutnim ovacijama i pre nego što se laganim korakom uputio ka trenerskoj klupi.
A onda se pre nego što je utakmica počela sa svih tribina gromoglasno zaorila dobro poznata himna: „Da volim crno-bele“. I sve je bilo u crno-belom.
U tim trenucima, na južnoj tribini je napravljena koreografija, praćena porukom:
„Nikad neće da te izda crno-bela armija“.