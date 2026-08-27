Evropsko veče u Humskoj kakvo se dugo čekalo

Pesma, razdraganost i nepokolebljiva podrška... Pola sata pre početka revanš meča sa Špancima blizu 90 procenata kapaciteta stadiona već je bilo popunjeno, a Grobari su se postarali da igračima daju silovit podstrek još u momentu kada su iz tunela istrčali na zagrevanje.

Dodatni emotivni impuls stigao je od pilota Jovana Prokopijevića, čoveka koji je prošle sedmice bezbedno vratio crno-bele iz Madrida i tom prilikom preko razglasa u avionu emotivnom porukom objasnio šta znači voleti Partizan, bez obzira na trenutne rezultate. To je bio sjajan povod da bude specijalan gost kluba i da se sa atletske staze još jednom obrati okupljenoj publici, koja ga je nagradila gromoglasnim aplauzom.

Nedugo zatim, tribine su ovacijama dočekale i prvotimce košarkaškog kluba Partizan, koji su prepoznali važnost momenta i došli da pruže podršku svojoj crno-beloj familiji.

Pre izlaska igrača oba tima na teren, na južnoj tribini je osvanuo transparent koji svedoči da Grobari dobro razumeju situaciju u kojoj se klub nalazi:

„Stručnom štabu i upravi koji brane klupsko ime – bezrezervna podrška sa južne tribine“.

Ionako je sve bilo kao u vrelom loncu, a tribine su dodatno proključale kad je iz Češke stigla vest da Crvena zvezda gubi 1:4 od Plzenja...

Naravno, u centru pažnje bio je šef stručnog štaba Saša Ilić. Legenda kluba nagrađena je višeminutnim ovacijama i pre nego što se laganim korakom uputio ka trenerskoj klupi.

A onda se pre nego što je utakmica počela sa svih tribina gromoglasno zaorila dobro poznata himna: „Da volim crno-bele“. I sve je bilo u crno-belom.

U tim trenucima, na južnoj tribini je napravljena koreografija, praćena porukom:

„Nikad neće da te izda crno-bela armija“.