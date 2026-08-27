Skrcali 21.000.000 na ofanzivce i neće videti ni Ligu konferencije! Fijasko Rendžersa u Češkoj

Dve izuzetno teške večeri za Škote na međunarodnoj sceni za tri dana. Seltik je pre dve večeti „petardiran“ u Austriji, ostao je bez Lige šampiona. Nije znao šta ga je snašlo u revanšu sa LASK-om, a kao bos po trnju proveo se i Rendžers.

Ne, nije primio toliko golova, ali ga sve možda i više boli. Biće orijentisan samo na domaći front. I za to je među glavnim krivcima Džejms Penris. Levog beka je u drugom poluvremenu izlomio Vaktang Čanturišvili, namestio mu je pršljenove Gruzin. Odbrana kojom su komandovali Dušan Pavlović i Nemanja Tekijaški je odolevala, izdržala je sve nalete kluba iz Glazgova i odvela utakmicu u produžetke…

Desetak minuta pre njih na teren je ušao Kosta Nedeljković, a negde na isteku jednog časa igre ga je napustio Vanja Dragojević. Menjao je strateg Rendžersa, tražio dobitnu kombinaciju i – nije je našao. Vreme je prolazilo, Rendžers se unervozio i doživeo je brodolom. Mogao je da pukne kao zvečka i u produžecima, međutim, lopta koju je uputio Jan Hramosta prohujala je pored stative.

Ali, upravo on izrastao je u jednog od junaka Jabloneca. Filip Zorvan je promašio za Čehe, ali uspeo je Ivor Pandur da mu donese olakšanje. Ukrotio je udarac Findlija Kurtisa, potom je u petoj seriji promašio i Džejms Penris, levi bek koji je u drugom poluvremenu izlomljen. Skočili su svi na tribinama i čekali Jana Hramostu, a on je bio neumoljiv.

Jablonec će u Ligu konferencije, a tamo će igrati i KuPS. Finski klub imao je pre dve godine jednu grupnu fazu u tom takmičenju, čak je i prošao dalje, a večeras je preko leđa Šamrok Roversa prošao dalje – 1:0 (0:0). Nerešeno je bilo u prvoj utakmici, bilo je tvrdo u revanšu sve dok Grejem Burk nije sproveo loptu u svoju mrežu i tako zakopao Irce.

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2

Četvrtak

KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1

Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0

Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1

Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2

18.45: (1,17) Frajburg (6,50) Madervel (14,0) - 3:1

18.45: (1,37) Monako (5,10) Gornjik (7,75) - 3:2

19.00: (2,00) Inter Eskaldes (3,35) Drita (3,50) - 2:2

19.00: (3,40) Hradec (3,40) Panatinaikos (2,15) - 2:2

19.00: (2,20) Rakov (3,40) Hajduk (3,30) - 2:2

19.00: (1,45) Riga (4,20) Ki Klaksvik (6,50) - 0:0

19.00: (1,30) Pafos (4,80) Dinamo Tirana (9,50) - 1:1

19.00: (1,28) Kopenhagen (5,20) Inter Turku (9,50) - 0:0

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75) - 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama