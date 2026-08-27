Istorija u Jerevanu u 98. minutu sa penala; Vlahović prvi put startovao, Bešiktaš se obrukao (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 21:09
Jermenija po prvi put ima učesnika grupne ili ligaške faze drugog po rangu evropskog kupa
Istorija u Jerevanu! Ararat Jermenija priredio je ozbiljno iznenađenje i preko rumunskog šampiona Univerzitatee iz Krajove plasirao se u Ligu Evrope. Nakon velikih 1:1 u gostima pre sedam dana, trostruki šampion Jermenije slavio je večeras sa 1:0, obezbedivši svojoj zemlji prvo učešće u grupnoj / ligaškoj fazi drugog po rangu evropskog kupa.
Prava drama viđena u finišu utakmice, kada je litvanski sudija Donatas Rumšas pokazao na belu tačku. Domaćin, koji je bio u podređenom položaju tokom čitavog meča, dobio je priliku da režira senazciju i umalo ju je propustio. Brazilski veteran Sandro Lima (35) namestio se na 11 metara, užasno šutirao, međutim lopta mu se vratila nakon intervencije golmana Popeskua, a tu drugu šansu ipak je bilo nemoguče profućkati - 1:0.
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Možete samo da pretpostavite kakva je radost nastala na prilično popunjenom stadionu u Jerevanu...
Za 90 i kusur minuta Ararat je uputio svega pet udaraca ka golu protivnika, Krajova čak 22, no sve to ostaje u trećem planu posle ovakvog epiloga.
O kakvom se uspehu Jermena radi najbolje će njihova pozicija na UEFA rang listi. Pred start ove evropske sezone klub osnovan pre samo devet godina bio 222?! Od Univerzitatee kao prvaka mnogo se više očekivalo i protiv Levskog u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a kamoli večeras. Liga konferencije ostaje kao utešna nagrada, očito i realnost rumunskog fudbala...
Neprijatan poraz noćas je doživeo i Bešiktaš, s tim što su konkretne poseldice izbegnute. Kauno Žalgiris tukao je turskog velikana sa 1:0 pred svojom publikom i časno se oprostio od Lige Evrope. Podsetimo, u prvoj utakmici bilo je 3:0 za crno-bele.
Srpski napadač Dušan Vlahović prvi put je startovao za novi klub. Proveo je na terenu 65 minuta i nije se naigrao. Doduše, ne svojom krivicom. Prosto, Bešiktaš je izgledao jalovo, neubedljivo, bezidejno, a doskorašnji prvotimac Juventusa nije tip centarfora koji sam može da stvori šansu.
Najbliži golu gosti su bili u 36. minutu. Posle ubacivanja sa boka Vlahović je skočio (nije najjasnije da li je kačio loptu) koja će potom završiti na stativi... Imao je naš internacionalac još dva pokušaja, od koji je onaj iz 53. minuta bio vrlo opasan.
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Četvrtak
Ararat Jermenija - Univerzitatea Krajova 1:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Sandro Lima 90+8/
Iberija 1999 - Jagjelonija 1:2 - pri meč 0:4
/Načkebija 35 - Imaz 31, Klinge 70/
Kauno Žalgiris - Bešiktaš 1:0 (0:0) - prvi meč 0:3
/Renan Oliveira 64/
Lilestrem - Egnatija 2:1 (1:1, 0:1) - prvi meč 0:0
/Fos 82, Olsen 94 - Sota 32/
Omonija - Sint Trojden 4:2 (2:1) - prvi meč 0:1
/Dioni 16, 29, 50, Panajotu 82 - Sebaui 33pen, 90+2/
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda 5:1 (4:1, 1:1) - prvi meč 0:3
/Adu 8, Višinski 58pen, Hrošovski 63, Kabongo 90+5, Krčik 96 - Ivanić 11/
RB Salcburg - Mjelbi 3:0 (0:0) - prvi meč 1:0
/Konate 61, 67, Tabaković 80/
20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3
20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3
20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7
20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0
20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0
***Kvote su podložne promenama