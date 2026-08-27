Istorija u Jerevanu u 98. minutu sa penala; Vlahović prvi put startovao, Bešiktaš se obrukao (VIDEO)

Istorija u Jerevanu! Ararat Jermenija priredio je ozbiljno iznenađenje i preko rumunskog šampiona Univerzitatee iz Krajove plasirao se u Ligu Evrope. Nakon velikih 1:1 u gostima pre sedam dana, trostruki šampion Jermenije slavio je večeras sa 1:0, obezbedivši svojoj zemlji prvo učešće u grupnoj / ligaškoj fazi drugog po rangu evropskog kupa.

Prava drama viđena u finišu utakmice, kada je litvanski sudija Donatas Rumšas pokazao na belu tačku. Domaćin, koji je bio u podređenom položaju tokom čitavog meča, dobio je priliku da režira senazciju i umalo ju je propustio. Brazilski veteran Sandro Lima (35) namestio se na 11 metara, užasno šutirao, međutim lopta mu se vratila nakon intervencije golmana Popeskua, a tu drugu šansu ipak je bilo nemoguče profućkati - 1:0.