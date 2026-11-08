Dušan Tadić iskopirao gol iz Lisabona! Spreman je...

Odigrao jeckao nekada, u piku karijere. Sasvim dovoljno sa dva gola potpiše još jedan trijumf tima iz Najmehena – 3:2

Posebno će se pričati o detalju iz 38. minuta. Mnogo puta videli smo to od Dušana Tadića tokom onih dana u Ajaksu i reprezentaciji Srbije. Da sačeka loptu na 16 metara i levicom hiruški precizno pogodi. Tako je bilo i u kvalifikacijama za Katar kada su Orlovi slavili protiv Portugala. Žrtvao je tada Rui Patrisao, a sada golman Utrehta Kretezan. Gol možete da pogledate OVDE.

Tadić je u tom 38. minutu pogodio za 2:0. Prethodno je domaćina načeo Kevin Kers.

Međutim, ništa nije vredelo domaćinu što je bio uporan i bio dugo na gol zaostatka. Pogodio je još jednom Tadić i doneo NEC-u tri boda.

EREDIVIZIJA – 12. KOLO

Petak

Vilem drugi – Zvole 1:1 (1:1)

/Ter Avest 3 – Van Hojdonk 2/

Subota

Ekscelzior – Go Ahed Igls 0:1 (0:0)

/Tengsted 72/

Den Hag – Sparta Roterdam 3:1 (1:0)

/Kilo 22, Tomas 57, Van Migem 79 – Kujpers 50/

Fortuna Sitard – Telstar 2:2 (2:2)

/Ihataren 14pen, Volk 43ag – Soulija 45, Brauer 45+2/

Nedelja

Herenven – Fajenord 5:3 (1:2)

/Vilemsen 45+3, Smans 47, Merveld 61, 84, 90+3 – Hađ Musa 25, Naćo 61pen, Stajn 69/

Tvente – Ajaks 2:2 (0:1)

/Janse 68ag, Veghorst 90+5pen – Arokodare 3, Bunida 66/

AZ Alkmar – Groningen 4:3 (1:1)

/Merdink 9, 90+1pen, Ufkir 61, Garsija 76 – Ondrejka 2, Vilijumson 47, Van Bergen 54/

Kambur – PSV Ajndhoven 2:5 (1:3)

/Suren 41, Henstra 78 – Mejnans 1, 15, 80, Van Bomel 19, Santos 90+2/

Utreht - NEC 2:3 (0:2)

/Ketlin 56, De Vit 64 - Kers 34, Tadić 38 i 58/