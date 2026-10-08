Lift sa igračima srpskog trenera pao sa trećeg sprata: Hvala FIBA što je ignorisala zahtev da se odloži utakmica
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 16:56
"Petorica naših igrača povređeni sinoć u urušavanju lifta u našem hotelu. Istom jeftinom hotelu koji nam je organizovao Erokspor"
Nije kao da se često piše o definitivno najslabijem evropskom takmičenju (FIBA Evrokup), ali ovog puta zaista postoji razlog za tako nešto. Okolnosti nisu dobre, daleko su od pozitivnih, a trenutno je u etar puštena samo jedna strana priče.
Naime, azerbejdžanski Genče gostovao je turskom Eroksporu u uvodnom kolu FIBA Evrokupa. Domaćin je slavio sa - 92:63, ali celokupna uvertira koja je prethodila utakmici je prilično uzburkala javnost. O čemu se zapravo radi?
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Srpsko-američki stručnjak koji sedi na klupi tima iza Azerbejdžana Martin Knežević je na svom Fejsbuku podelio priču šta se dešavalo pre samog meča, kao i to da je upravo situacija pre uakmice bila zaslužna za poraz.
"Nisam iznenađen rezultatom. Ovo kažem s obzirom na činjenicu da su petorica naših igrača povređeni sinoć u urušavanju lifta u našem hotelu. Istom jeftinom hotelu koji nam je organizovao Erokspor. Moji igrači su pali sa trećeg sprata i imaju sreće što nemaju povrede koje mogu da im promene život. Hvala FIBA što je ignorisala naš zahtev da se odloži utakmica u situaciji u kojoj neki od naših igrača nisu bili sposobni da igraju. Jednostavno ste najbolji.", napisao je trener tima iz Azerbejdžana.
Ono što je činjenica jeste da je turski tim u svakom smislu jači od Genče. Tim iz Azerbejdžana nije dobro šutirao spolja (3/12 sa dsitance). Kosti su i nadskakani, ali teško da se ovde radi o nekošarkaškim razlozima.
Ipak, svakako da je moralo drugačije da se reaguje, ukoliko je neko od košarkaša gostujućeg tima imao zaista ozbiljnije povrede. Svakako da je reč o bizarnom incidentu koji samo na sreću nije završen tragičnije.