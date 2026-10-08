Lift sa igračima srpskog trenera pao sa trećeg sprata: Hvala FIBA što je ignorisala zahtev da se odloži utakmica

Nije kao da se često piše o definitivno najslabijem evropskom takmičenju (FIBA Evrokup), ali ovog puta zaista postoji razlog za tako nešto. Okolnosti nisu dobre, daleko su od pozitivnih, a trenutno je u etar puštena samo jedna strana priče.

Naime, azerbejdžanski Genče gostovao je turskom Eroksporu u uvodnom kolu FIBA Evrokupa. Domaćin je slavio sa - 92:63, ali celokupna uvertira koja je prethodila utakmici je prilično uzburkala javnost. O čemu se zapravo radi?