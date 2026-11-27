Međutim, kada se u čitavu priču uključi matematika, Agueroova tvrdnja dobija sasvim drugačiju dimenziju. Nekadašnji napadač Independijentea, Atletiko Madrida, Mančester Sitija i Barselone tokom profesionalne karijere postigao je 426 golova na 786 utakmica, od čega 385 u klupskom fudbalu i 41 u dresu reprezentacije Argentine. Aguero je zbog problema sa srcem bio prinuđen da u decembru 2021. godine, sa svega 33 godine, završi igračku karijeru.

Nema sumnje da je prerano ostao bez prilike da dodatno popravi svoju golgetersku statistiku, ali bi mu za dostizanje brojke od 1000 pogodaka bilo potrebno još 574 gola, odnosno znatno više nego što je postigao tokom čitave profesionalne karijere. Da je igrao do Ronaldovih sadašnjih godina, morao bi da postiže približno 70 golova godišnje. Upravo je dugovečnost, koju Aguero navodi kao jedan od razloga Ronaldovog približavanja četvorocifrenom učinku, možda i najveća vrednost tog podviga. Jer jedno je igrati fudbal u petoj deceniji života, a sasvim drugo nastaviti da postižete golove u kontinuitetu i u godinama u kojima je ogromna većina profesionalnih fudbalera odavno u penziji.

Inače, ovo nije prvi put da veliki prijatelj Lionela Mesija svojim izjavama izaziva revolt među poštovaocima portugalskog fudbalera. Još 2023. godine, tokom gostovanja na strimu kod popularnog španskog influensera Ibaja Ljanosa, Aguero je analizirajući jedan od Ronaldovih čuvenih pogodaka iz slobodnog udarca za Mančester junajted ocenio da je reč o čistoj sreći i grešci golmana.

Kasnije je Portugalca nazvao "normalnim igračem", uz konstataciju da su Mesijevi golovi mnogo lepši, da bi posle brojnih negativnih reakcija objasnio da se samo šalio i da ga ne zanima šta drugi misle o njegovim izjavama. Nije propustio priliku da pecne Ronalda ni povodom Svetskog klupskog prvenstva, kada je u razgovoru sa poznatim jutjuberom Ajšou Spidom, velikim obožavaocem Portugalca, šaljivo upitao da li će Kristijano turnir gledati na televiziji.

Jedno je sigurno. Aguero je bio jedan od najboljih napadača svoje generacije, a nesrećan splet okolnosti uskratio mu je još nekoliko godina profesionalnog fudbala. Ipak, između žaljenja zbog prerano završene karijere i tvrdnje da je mogao da postigne 1.000 golova postoji ogromna razlika. U njegovom slučaju 574 pogotka.