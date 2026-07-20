Lučić: Pogubili smo se u finalu, ja prvi

Izgledali su puleni Nemanje Jovanovića moćno tokom čitavog turnira, ali u finalu nisu ličili na sebe. Na kraju je i ta srebrna medalja ipak značajna za naše mlade momke koji tek treba da prođu proces sazrevanja u seniorskoj košarci.

Osvojiti bilo koju medalju mora da bude okarakterisano kao uspeh. Mada je najgore kada je ona srebrna, jer se više dobija nego što se osvaja. Ostaće žal što U20 ekipa Srbije nije pobedila Sloveniju u finalu Evrobasketa, ali šta je tu je.

Jedan od onih koji imaju iskustva jeste Andrej Lučić. I to se videlo na terenu, bio je pravi plejmejker i produžena ruka selektora Jogija. Nakon što su Orlići sleteli u Beograd i nakon što ih je pozdravio predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, Lučić je izdvojio par minuta za Mozzart Sport. Prvo smo ga pitali kako je on video ceo turnir.

"Igrali smo stvarno odlično. Sve do samog finala smo stvarno bili vrhunski, pobeđivali smo sa 20 poena razlike u proseku ako se dobro sećam i stvarno smo igrali sjajno".

Finale je ipak bila priča za sebe.

"Nažalost u finalu smo se malo pogubili, prvenstveno ja naravno, ali dobro, naučićemo iz ovog poraza. Mislim da je i drugo mesto sasvim dobro, pogotovo što nakon 11 godina donosimo medalju sa Evropskog prvenstva do 20 godina i stvarno mislim da je ovo veliki uspeh". Šta je falilo u finalu?

"Pa nisam siguran. Igrali su bolje, pogađali su, pogađali su neke teške šuteve i dosta šuteva su ubacili dok mi nismo mogli da se sastavimo. Nismo znali baš najbolje šta radimo i pročitali su nas, spremili su utakmicu dobro i zasluženo su pobedili". Kao što smo već rekli, trener Jovanović ukazao je Lučiću veliko poverenje, posebno jer je Andrej godinu dana mlađi zapravo od godišta koje je igralo na prvenstvu.

"Bilo je super. Trener Nemanja mi je dao veliku slobodu i mnogo mi je verovao na čemu sam mu i te kako zahvalan. Dosta sam napredovao za ovaj mali period dok sam bio kod njega".