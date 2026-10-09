LUDI TIKET, petak, 56.602 dinara: Ovako to radi maher za Evroligu
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 08:25
Dvojke na Zvezdu i Virtus bukvalno dominiraju na ovom listiću
Ovaj neverovatan tiket odigran je onlajn na Mozzart platformi i predstavlja pravi dokaz kako se vrhunsko poznavanje košarke i hrabrost pretvaraju u fantastičan dobitak. Sa uplatom od samo 500 dinara, igrač je uspeo da pogodi ukupnu kvotu od 110,99, što mu je donelo sjajnu isplatu od 56.602 dinara. Tiket se sastojao od ukupno šest parova, a ključ uspeha ležao je u nepogrešivom predosećaju za evroligaške mečeve koji su se igrali u četvrtak uveče.
Analiza mečeva pokazuje vrhunsku procenu vrednosti i hrabrost u presudnim trenucima. Najveći podvig na tiketu bio je tip na pobedu Virtus Bolonje u gostima protiv Bajerna, koji je uhvaćen po fenomenalnoj kvoti 3,00, kao i maestralna kombinacija na meču Valensija - Hapoel Tel Aviv (1&manje od 182,5) sa kvotom 3,40. Uz to, rutinski su zaokruženi trijumfi Makabija protiv Armanija (kvota 1,55) i Real Madrida nad Partizanom (kvota 1,30), dok je meč Panatinaikos - Fenerbahče doneo dramu i uspešan prolaz na više poena (granica 157,5) uz kvotu 1,50. Naravno, sve je počelo dvojkom Zvezde protiv Dubaija, što je ovaj tiket učinilo savršenim i kompletnim.
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Ono što je ovom tiketu moglo dati još veći vetar u leđa i dodatno podići ionako ogroman dobitak jeste čuveni Mozzartov SUPER MULTI BONUS u iznosu od 1.107 dinara. Bravo, majstore, za svaki pogođen tip, koš koji je vodio do njega.
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