LUDI TIKET, sreda, 5.459.409 dinara: Kako sa 200 dinara postati milioner
Vreme čitanja: 1min | sre. 11.11.26. | 09:07
Kad imaš košarku u malom prstu...
Da li je u pitanju košarkaški trener, košarkaš ili samo neko ko ima fantastičan osećaj za košarku - nije toliko bitno. Ovaj Mozzartov igrač koji je u našem novosadskom slot klubu, u Bulevaru Oslobođenja, uplatio tiket za 200 dinara pokazao je da ima košarku u malom prstu. Ili neverovatnu sreću. Ponovo nije toliko bitno, računa se dobitak, a on kaže da je naš igrač postao milioner!
Sa uloženih 200 dinara na 16 parova, koji su zbirno dali kvotu 18.825,55, dobitak je fantastičnih 5.459.409,26 dinara! Doprineo mu je i čuveni SUPER MULTI BONUS.
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Svi parovi na tiketu odnosili su se na broj poena košarkaša. Za neke je pogođeno da će ići preko zadate granice, za neke da će ostati ispod. Svakako, majstorija od tiketa!
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.