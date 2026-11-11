Tejtum i Braun se ignorisali, ali Pol Džordž ukrao šou

Džordž je tokom utakmice ušao i u žestok verbalni okršaj sa jednim navijačem Sixersa u prvom redu, kome je nakon pogođene dalekometne trojke pokazao i srednji prst.

„Neki lik je bio bezobrazan. Lopta je otišla ka njemu, pogledao me je pravo u oči i samo je ispustio na pod kao da sam pas koji treba da dotrči po nju, umesto da mi je normalno doda. Zato sam mu uzvratio u istom stilu”, objasnio je Džordž nakon meča novinarima.

S druge strane, priča večeri bila je potpuna emotivna distanca između Tejtuma i Brauna. Nekadašnji udarni tandem Seltiksa, koji je 2024. godine doneo šampionsku titulu u Boston, nije prozborio ni jednu jedinu reč pre utakmice. Pri zagrevanju su se držali suprotnih strana terena, a kada je Tejtum pre samog podbacivanja prilazio da pruži ruku Braunu, MVP finala iz 2024. ga je doslovno ignorisao i produžio dalje da se zagrli sa Lebronom Džejmsom!

Brauna su od samog starta sasekle rane lične greške. Zbog rane četvrte lične greške početkom treće deonice meč je završio sa svega 13 poena, dok je Tejtum na drugoj strani bio potpuno staložen i predvodio svoj tim sa 21 poenom i šest skokova.

Kod Filadelfije (koja sada ima skor 9-2) najefikasniji je bio Tajris Maksi sa 24 poena. Džoel Embid nastavio je sa velikim šuterskim mučenjem (pre meča je promašio čak 20 uzastopnih trojki), a u drugom poluvremenu ozbiljno je zabrinuo čitavu dvoranu kada je posle neuspešnog ulaza neprirodno pao i ostao da leži na parketu.. Embid je uspeo da nastavi meč, ali nije uspeo da spreči ubedljiv poraz svog tima.

Seltiksi su ovom velikom pobedom stigli do skora 8-2 i potvrdili da im je trejd Brauna za Džordža doneo novu napadačku dimenziju i ogromnu širinu na terenu.

Od srpskih igrača večeras, samo je tri minuta na parketu bio Bogoljub Marković u ubedljivom porazu Milvokija od Njujork Niksa, dok Nikole Jovića nije bilo u pobedi Majamija nad Jutom.

NBA Rezultati

Njujork Niksi - Milvoki 117:85

/Branson 23 - Džakez 16/

Filadelfija - Boston 101:123

/Maksi 24 - Džordž 36/

Finiks - Los Anđeles Klipersi 133:110

/Gudvin 18 - Garland 13/

Juta - Majami 109:115

/Peterson 25 - Adetokunbo 30/

Sakramento - Orlando 100:107

/Lavin 31 - Vagner 33/

Portland - Oklahoma