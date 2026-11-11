Topić odigrao drugi meč i nastavio svoju borbu za povratak u NBA

Ovo je izuzetno važan korak napred za srpskog košarkaša koji iza sebe ima nestvarno težak i mučan period. Od dolaska u najjaču ligu sveta suočava se sa brojnim malerima i pehovima, pre svega na zdravstvenom planu. Najpre ga je teška povreda prednjih ukrštenih ligamenata odvojila od parketa tokom čitave prve sezone, da bi mu potom bio dijagnostikovan i rak testisa. Kada se konačno oporavio i pobedio opaku bolest, usledile su nove muke — morao je na operaciju leđa, zbog koje je propustio Letnju ligu, predsezonu i sam početak nove takmičarske godine.

Podsećanja radi, poslednju zvaničnu utakmicu pre ove dugačke pauze odigrao je još u plej-ofu prethodne sezone, kada je minutažu dobijao na kašičicu. Povratak na parket u prvom meču G lige doneo je ohrabrujućih 15 minuta igre (sve u prvom poluvremenu), tokom kojih je upisao 10 poena (4/8 iz igre), tri asistencije, jedan skok i čak četiri ukradene lopte, iako to nažalost nije bilo dovoljno da Oklahoma izbegne poraz.

Upravo zbog svega kroz šta je prošao, dobre partije i kontinuitet u razvojnoj ligi imaju poseban, ogromni značaj za mladog beka. Do kraja sezone pred njim je jasna i beskompromisna misija: da kroz mečeve u G ligi definitivno dokaže da je sve zdravstvene tegobe ostavio iza sebe, podigne formu na vrhunski nivo i izbori se za stabilno mesto u prvom timu Oklahome, čime bi na duže staze osigurao svoju budućnost u redovima Tandera.