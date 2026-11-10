Rezzime dana (utorak): Kiša, hladnoća i pravi engleski fudbal

ZAOKRUŽENO

LESTER - VOLSOL (ki 1, kvota 1,22) – rezultat 2:1

Nakon kraće pauze nastavljene su borbe u uvodnim fazama četvrtog po snazi fudbalskog takmičenja u Engleskoj, posle Premijeršipa, Čempionšipa i FA kupa. I dobro je krenulo, pošto je ovaj, inače najigraniji tip dana u MOZZARTU prošao.

OKSFORD - ČELTENAM (ki 1, kvota 1,20) – rezultat 4:0

Volovi iz Oksforda, grada pre svega poznatom po elitnom univerzitetu, odigrali su neverovatno drugo poluvreme u EFL kupu i uspeli da postugnu čak četiri gola, pritom sačuvavši mrežu. Bilo kako bilo, važno da je nama prošao kec na tiketu.

PLIMUT - SVINDON (ki 1, kvota 1,30) – rezultat 2:1

Poznata imena engleskog niželigaškog fudbala sudarila su se u početnoj fazi Liga kupa i naravno, bilo je uzbudljivo i napeto. Na poluvremenu je pisalo 1:1 na semaforu, da bi odlučujući gol pao u 100. minutu!

HADERSFILD - LIVERPUL M21 (ki 1, kvota 1,20) – rezultat 4:0

Očekivano „Udesvil“, kako vole da ga zovu lokalni navijači, je pregazio omladinu Liverpula u EFL kupu, ali niti jedan od četiri pogotka nije delo Bojana Radulovića, napadača Hadersfilda i nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije

BURI - KLITORPS (ki 1, kvota 1,95) – rezultat 1:0

Za kraj Top 10 naijgranijih parova dana, dolazi nam iz engleske šeste lige, iliti NPR premijer divizije. A susret je rešen tek u 90. minutu kada je konačno zatresao mreža. Buri je inače preko 50 minuta imao igrača više, ali se pošteno namučio.

PRECRTANO

MENSFILD - ČESTERFILD (ki 1, kvota 2,10) – rezultat 3:5

Rezultatom 2:1 u korist domaćina završeno je prvo poluvreme ovog duela odigranog u okviru engleskog Liga kupa, već u 61. minutu bilo je 3:1, ali je onda krenuo potop. Kako na terenu tako i na tiketima pošto je ovaj kladilački tip bio jedan od danas naijgranijih.

STIVENEJDŽ - FULAM M21 (ki 1, kvota 1,25) – rezultat 2:2 (4:3 pen)

Namučio se domaćin, inače trećeligaš, na ovom susretu EFL, to jest Liga kupa protiv mladosti Fulama. Namučio toliko da je oborio mnoge tikete, da bi se posle vadio na iskustvo, to jest na penale nakon kojih se nekako dogurao do naredne faze ovog takmičenja.

NORTEMPTON - GILINGAM (ki 1, kvota 2,45) – rezultat 1:2

Visoka, baš visoka kvota na pobedu domaćina na ovom susretu engleskog Liga kupa, sama je upozoravala da neće biti lako. Tako i bi, pošto domaćin nije vodio ni u jednom trenutku, mada je imao dovoljno vremena, ali ne snage i kvaliteta, za preokret i spasavanje mnogih tiketa u MOZZARTU.

STOKPORT - TRANMER (ki 1, kvota 1,52) – rezultat 0:0 (4:3)

Jedina takmica među deset naigranijih kladilačkih tipova dana u MOZZARTU na kojoj nije bilo golova iz igre. Jedino su na ovom meču EFL kupa puške bile prazne, te se, po tradiciji, pristupilo izvođenju penala nakon koji je kao srećniji i umešniji prošao Stokport.

DARLINGTON - OKSFORD SITI (ki 2, kvota 1,67) – rezultat 1:1

Dva para iz engleske Nacionalne lige sever, to jest šestog ranga tamošnjeg takmičenja, našlo se među Top 10 najigranijih ovog utorka u MOZZARTU. Obaj nažalost nisu prošla, a ovaj ne samo to, nego se domaćin jedva spasao poraza.

SKARBOROU ATL. - MARIN AFC (ki 1, kvota 1,95) – rezultat 1:3

Sve je lepo krenulo na drugom meču iz engleske Nacionalne lige sever koji se našao među deset naigranijih u MOZZARTU po naše kladioce, ali je onda sve u okviru od 28. do 45.+1 minuta srušilo kao kula od karata kada se gost i raspucao sa sva tri pogotka. Imao je domaćin ipak „čast“ da svojim golom zatvori meč.