Jajsl i Njukasl imaju popravni protiv Evertona, Mojes pred istorijskim činom

Sada je na potezu Jajsl, čiji je taktički um brušen po idejama sadašnjeg selektora Austrije, Ralfa Rangnika. U pitanju je agresivan, vertikalan fudbal koji naglasak stavlja na sredini terena. Jajsl izbegava klasičan presing i više voli da njegov tim stoji usko, terajući golmana i defanzivce na rizična dodavanja. Cilj je da se u tom kompaktnom "kavezu" lopta osvoji u roku od osam sekundi pošto je izgubljena, što je opet jedna od prepoznatljivih ideja Rangnika.

Problem kod Jajslea što on nema preterano vremena da taj sistem dovede do perfekcije. Ne može se još reći da je Njukasl u krizi, iako ima 11 bodova iz devet mečeva, ali strpljenje navijača je svakako još tanje posle poraza od Evertona i eliminacije iz Liga kupa.

21.00: (2,25) Njukasl (3,50) Everton (3,35)

Dejvid Mojes je samo prepisao taktički recept od Lidsa i Koventrija, koji su sa po 4:1 pobedili Svrake. Gotovo da je postigao i identičan rezultat, a recept je bio jednostavan - ta kompaktnost Njukasla razbije se sa dva brza i prosta dodavanja kroz linije i u brisan prostor koji ostane pozadi. Kako će mladi menadžer Njukasla "zakrpiti" rupe, ostaje da se vidi, ali večerašnji susret je pravi test i za njega i za njegove igrače.

Ne može mu se prigovoriti i reći da nije pokušavao. Bio je veoma hrabar, izostavljao je iz tima Malika Tioa, Svena Botmana i Joana Visu, igrače koji su igrali ispod očekivanja menjao već na poluvremenu i sva je prilika da će menjati opet u potrazi za idealnom kombinacijom. Na ruku mu ide i oporavak Vilijama Osule, čime bi oštrica manevra Njukasla dobila na brzini i lucidnosti. Pitanje je samo da li je Osula spreman da igra od početka posle povrede članka.

"Rekli smo još na početku sezone, tokom leta da će ovo biti dugo putovanje. Naš pristup je da napredujemo, da vidimo poboljšanje. Mislim da je sada vreme da se iz grešaka uči brzo, u četvrtak ih je bilo dosta i pominjali smo ih. U drugim fazama vidi se očigledan napredak i na to možemo da se oslonimo kao nešto na čemu možemo da gradimo. To je dobar deo. Ipak, fudbal je industrija rezultata, tako da te jeftine greške moraju da se izbegavaju. Pre svega moramo da uradimo nešto da ne primamo tako mnogo golova, da se izbegavaju nepotrebne individualne greške posebno u momentima kada protivnik ne dominira", upozorio je Jajsle.

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Menadžer Njukasla kaže da je potrebno "frustraciju pretvoriti u motivaciju", ali ono što ne može sa sigurnošću da zna je da li će večeras moći da računa na Matijasa Fernandeza Parda i Luisa Majlija.

"Ne mogu da vam dam ništa novo. Nadajmo se da će napraviti bitan napredak da budu makar u ekipi, ali trenutno nisam siguran u tako nešto. Dobro je što sada sa istim protivnikom igramo na našem stadionu, pred mnogo više naših navijača koji će nam dati podršku. To će nam dati taj bolji osećaj i dodatnu energiju i pomoći da ostvarimo bolji rezultat", dodao je Jajsle.

Na drugoj strani, Everton ima bod manje (10) i na 14. je mestu, ali Dejvidu Mojesu pruža se istorijska prilika. Everton nikad u istoriji nije uspeo da dobije tri uzastopna meča na Sent Džejms parku. U maju 2025. i februaru ove godine, Karamele su slavile sa 1:0 i 3:2. Kada se tome doda i da su dobile meč pre nekoliko dana, jasno je zašto su optimisti.

Doduše, Mojes kaže da očekuje drugačiji tip utakmice od onog u četvrtak.

"Svakako će biti drugačije. Igra se na Sent Džejmsu, ponedeljak, imaće publiku na svojoj strani. Znamo protiv čega ćemo biti. Ipak, idemo tamo sa mnogo vere i samopouzdanja. Ove godine smo igrali sa njima nekoliko puta i rekao bih da smo bili veoma dobri", zadovoljan je menadžer Evertona.

Dok Njukasl u poslednja četiri meča u svim takmičenjima ima pobedu i tri poraza, Everton je ostvario pobedu, remi i dva poraza. Činjenica je i da na poslednja četiri gostovanja nema pobedu, pa će to svakako biti izazov.

Male su šanse da Mojes vrati u tim Džeka Griliša koji je suspendovan zbog nedolaska na trening i kršenja klupske discipline. Očekuje se da Džared Brentvajt bude spreman da zaigra pošto je propustio mečeve sa Arsenalom i Njukaslom.

PREMIJER LIGA, 9. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)

/Rodžers 50, Palmer 64pen/

Bornmut - Lids 2:0 (1:0)

/Evanilson 31, Adli 90+4/

Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Milenković 30ag, Tijago 76/

Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)

/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/

Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)

/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/

Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)

/Ajari 11/

Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)

/Grej 25, Van Heke 73/

Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)

/Džekson 39 - Suzuki 64ag/

Nedelja

Liverpul - Arsenal 0:1 (0:1)

/Haverc 16/

Ponedeljak

21.00: (2,25) Njukasl (3,50) Everton (3,35) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama