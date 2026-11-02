Vreme je da se Nolan Fero predstavi srpskom fudbalu

Javor će ovog ponedeljka od 13 časova gostovati Teleoptiku u Zemunu, u okviru 16. kola. Postoje dobre indikacije da bi Fero mogao da dobije priliku protiv Partizanove filijale, barem sa klupe.

Jer pre četiri dana je mladi Francuz odigrao svih 90 minuta u Kupu Srbije. Istina, protiv slabijeg protivnika, Jedinstva iz Kruševca, kojeg su Ivanjičani savladali rutinski sa 3:1. Ostavio je vrlo dobar utisak.

13.00 (5,60) Teleoptik (4,00) Javor (1,53)

Nije tajna da Feru nedostaju mečevi na seniorskom nivou. U potrazi za njima je prošle zime i napustio Strazbur i potpisao za Anesi, ali ni u francuskom drugoligašu nije dobio pravu priliku. Odigrao je samo dva meča za B tim, pa je razočaran ovog leta raskinuo ugovor. Dugo je 179 centimetara visoki vezista tražio novu sredinu, a kada se prelazni rok završio u većini zemalja, odlučio se da prihvati Javorovu ponudu.

Ivanjičani su se već pokazali kao klub koji zna da radi sa mladim igračima i da ih lansira u orbitu. I to ne važi samo za domaće fudbalere poput napadača Union Berlina Andreja Ilića ili veziste Šturma Petra Petrovića. Štoper Olimpika iz Marselja i reprezentacije Kanade Derek Kornelijus je na početku seniorske karijere proveo dve sezone u Javoru, odatle je išao uzlaznom putanjom i na kraju stigao do jednog od najvećih francuskih klubova. Taj slučaj je očigledno ove jeseni bio poznat i mladom Feru, čim je izabrao Ivanjicu i drugi rang srpskog fudbala pre nekih drugih opcija.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:

OFK Vršac - TSC 2:1 (1:1)

/Serdar 17, Glavinić 75 - Jovanović 9/

Proleter - Loznica 1:0 (0:0)

/Silađi 54/

Borac 1926 - Smederevo 1924 2:0 (2:0)

/Desančić 30, Đurić 41/

Ponedeljak:

13.00 (3,80) Bor 1919 (3,40) Spartak Subotica (1,92)

13.00 (2,75) Graficar Beograd (3,20) Napredak (2,45)

13.00 (5,60) Teleoptik (4,00) Javor (1,53)

16.00 (2,80) Dubocica (3,25) Vozdovac (2,40)

18.00 (1,87) Metalac (3,45) Jedinstvo U. (3,90)

*** kvote su podložne promenama