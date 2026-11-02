Apel za spas Partizana: Pozivamo rukovodstvo kluba da podnese ostavke

U saopštenju koje je potpisao Apel stoji:

“U trenutku kada se u Srbiji odvijaju istorijske promene, za koje verujemo da će našoj deci doneti bolje i pravednije sutra, FK Partizan ne sme ostati zarobljen u sistemu neodgovornosti, političkih uticaja i ličnih interesa. Niko nema pravo da se iza imena Partizana krije od odgovornosti za način na koji je došao na vlast i za rezultate koje je ostvario.

Zato mi, bivši igrači, treneri i sportski radnici okupljeni oko Apela za spas FK Partizan, pozivamo celokupno rukovodstvo kluba da podnese neopozive ostavke.

Aktuelno rukovodstvo došlo je na čelo Partizana pod krajnje spornim okolnostima, na način koji smatramo nedemokratskim, vaninstitucionalnim i protivnim Statutu kluba i Zakonu o sportu Republike Srbije.

Prethodni Statut jasno je propisivao da novi saziv Skupštine bira prethodni, dok je pravo izmene Statuta pripadalo isključivo Skupštini. Privremeni organ nije imao jasno definisana ovlašćenja da preuzme njenu ulogu, menja Statut ili samostalno formira novu Skupštinu.

Po kom Statutu je izabrano rukovodstvo, ako je novi Statut usvojen upravo tog dana, a prema sopstvenim odredbama stupao na snagu tek osmog dana od objavljivanja? Ostaje ozbiljna sumnja da je rukovodstvo samo sebi kreiralo pravila po kojima je potom izabrano.