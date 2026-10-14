Mega ponovo "golobrada": Najstariji ima 24 godine, prosek tima svega 20

U nedeljnoj pobedi protiv Zadra (88:82), Avdalović je u startnu petorku uvrstio trojicu devetnaestogodišnjaka - Andreja Lučića, Ognjena Srzentića i Pavla Bačka, dok su preostala dvojica startera, Lukas Manijema i Ognjen Nikolić, tek godinu dana stariji.

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Iako je ekipa ponovo značajno podmlađena i promenjena, određeni kontinuitet ipak postoji. Bačko, Srzentić, Andrej Mušicki i Nikolić ostali su iz prošlosezonskog sastava, dok je među novajlijama i Lučić, koji je stigao iz OKK Beograda.

Avdaloviću je ovo druga sezona na klupi Mege, pa će uz razvoj novih talenata imati zadatak i da igračima koji su već prošli jednu sezonu regionalnog takmičenja pomogne da naprave naredni iskorak.

Posebno je zanimljivo da je najstariji igrač Mege Mihailo Bošković, koji ima samo 24 godine. On je ovog leta stigao u klub posle dve sezone provedene na američkom univerzitetu Brigam Jang, a prethodno je nastupao i za Igokeu.

Najmlađi član ekipe je sedamnaestogodišnji Petar Bjelica, koji je protiv Partizana u drugom kolu debitovao za prvi tim i postigao dva poena, a protiv Zadra zabeležio četiri poena i tri skoka. Tako je već na početku sezone dobio priliku da stiče iskustvo protiv znatno starijih i iskusnijih košarkaša, što je godinama jedan od zaštitnih znakova Mege.